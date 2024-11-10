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Posted 10 ноября, 13:12

Published 10 ноября, 13:12

Modified 10 ноября, 16:34

Updated 10 ноября, 16:34

Пострадавший от атаки ВСУ дом

Белгородец скончался под завалами атакованного ВСУ многоквартирного дома

10 ноября 2024, 13:12
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Пострадавший от атаки ВСУ дом
Спасатели пытались спасти мужчину, но не успели. После атаки власти приняли решение отселить всех жителей МКД. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Из-под завалов многоквартирного дома в Шебекино, который дважды за сутки атаковали ВСУ, достали тело погибшего мужчины. Бойцы самообороны и оперативные службы пытались спасти белгородца, но не успели.

Погибшим оказался отец мужчины, который в первую атаку находился в ванной комнате. В тот момент он пришёл проведать своего сына. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибшего.

После нанесённых атак жителей МКД решили отселить. Четыре человека разместились в ПВР, а женщину, которой необходим особый уход, отправили в Большетроицкую больницу.

Отметим, что МКД в Шебекино попал под удар ВСУ вчера, 9 ноября. На следующий день дроны дважды атаковали тот же самый дом, в результате чего погиб мужчина. В момент атаки поблизости находился и глава региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон атаковал белгородский МКД на глазах у губернатора Гладкова
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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Погиб#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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