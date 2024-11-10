Белгородец скончался под завалами атакованного ВСУ многоквартирного дома

Отметим, что МКД в Шебекино попал под удар ВСУ вчера, 9 ноября. На следующий день дроны дважды атаковали тот же самый дом, в результате чего погиб мужчина. В момент атаки поблизости находился и глава региона Вячеслав Гладков.