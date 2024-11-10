Белгородец скончался под завалами атакованного ВСУ многоквартирного дома

Posted 10 ноября, 13:12
Published 10 ноября, 13:12
Modified 10 ноября, 16:34
Updated 10 ноября, 16:34
Из-под завалов многоквартирного дома в Шебекино, который дважды за сутки атаковали ВСУ, достали тело погибшего мужчины. Бойцы самообороны и оперативные службы пытались спасти белгородца, но не успели.
Погибшим оказался отец мужчины, который в первую атаку находился в ванной комнате. В тот момент он пришёл проведать своего сына. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибшего.
После нанесённых атак жителей МКД решили отселить. Четыре человека разместились в ПВР, а женщину, которой необходим особый уход, отправили в Большетроицкую больницу.
Отметим, что МКД в Шебекино попал под удар ВСУ вчера, 9 ноября. На следующий день дроны дважды атаковали тот же самый дом, в результате чего погиб мужчина. В момент атаки поблизости находился и глава региона Вячеслав Гладков.