В Сети появились первые фото последствий обстрела Белгорода

Posted 14 ноября, 10:28
Published 14 ноября, 10:28
Modified 14 ноября, 10:30
Updated 14 ноября, 10:30
В Белгороде 14 ноября было громко. Горожане сообщают о первых увиденных последствиях.
Так, по словам очевидцев, в центре города рядом с оживлённым перекрёстком упал разгонный блок от ракеты ПВО. На ещё одной улице обнаружили обломки.
В МКД выбиты стёкла. Также на кадрах можно увидеть повреждённую дорогу — возможно, пострадали несколько автомобилей.
Информации о других разрушениях в городе пока не поступало. Также неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирных жителей.
Взрывы в Белгороде прозвучали в районе 12:50. Ракетную опасность при этом объявляли для всей территории региона.