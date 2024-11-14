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Posted 14 ноября, 10:28

Published 14 ноября, 10:28

Modified 14 ноября, 10:30

Updated 14 ноября, 10:30

Первые последствия взрывов в Белгороде

В Сети появились первые фото последствий обстрела Белгорода

14 ноября 2024, 10:28
Фото: «Мир Белогорья». Первые последствия взрывов в Белгороде

Белгородцы сообщают о первых последствиях взрывов в городе

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Новости Белгорода
В центре города обнаружили разгонный блок от ракеты ПВО. Кроме того, сообщается о найденных осколках. В МКД повреждены окна. Соответствующие фото опубликовали в Сети.

В Белгороде 14 ноября было громко. Горожане сообщают о первых увиденных последствиях.

Так, по словам очевидцев, в центре города рядом с оживлённым перекрёстком упал разгонный блок от ракеты ПВО. На ещё одной улице обнаружили обломки.

В МКД выбиты стёкла. Также на кадрах можно увидеть повреждённую дорогу — возможно, пострадали несколько автомобилей.

Информации о других разрушениях в городе пока не поступало. Также неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирных жителей.

Взрывы в Белгороде прозвучали в районе 12:50. Ракетную опасность при этом объявляли для всей территории региона.

Первые последствия взрывов в БелгородеПервые последствия взрывов в Белгороде
Первые последствия взрывов в БелгородеПервые последствия взрывов в Белгороде
Первые последствия взрывов в БелгородеПервые последствия взрывов в Белгороде
Первые последствия взрывов в БелгородеПервые последствия взрывов в Белгороде
Первые последствия взрывов в БелгородеПервые последствия взрывов в Белгороде
Первые последствия взрывов в БелгородеПервые последствия взрывов в Белгороде
Первые последствия взрывов в Белгороде. Фото: Go31
После долгой тишины: в Белгороде вновь прогремели взрывы
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