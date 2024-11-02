Белгородец ранен при взрыве беспилотника в его автомобиле

Posted 2 ноября, 08:58
Published 2 ноября, 08:58
Modified 2 ноября, 09:02
Updated 2 ноября, 09:02
Под удар ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района: дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, внутри которого находился мирный житель. Водителя с баротравмой, ожогами головы, рук и ног на попутном автомобиле доставили в амбулаторию. Медики оказали ему первую помощи и транспортировали в областную клиническую больницу.
Автомобиль белгородца оказался полностью уничтожен.
Также в Шебекино Шебекинского округа из-за удара дрона-камикадзе посекло семь автомобилей на парковке одного из предприятий.