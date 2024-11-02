Белгородец ранен при взрыве беспилотника в его автомобиле

Под удар ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района: дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, внутри которого находился мирный житель. Водителя с баротравмой, ожогами головы, рук и ног на попутном автомобиле доставили в амбулаторию. Медики оказали ему первую помощи и транспортировали в областную клиническую больницу.