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Posted 2 ноября, 08:58

Published 2 ноября, 08:58

Modified 2 ноября, 09:02

Updated 2 ноября, 09:02

Белгородец ранен при взрыве беспилотника в его автомобиле

Белгородец ранен при взрыве беспилотника в его автомобиле

2 ноября 2024, 08:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Населённые пункты Шебекинского округа и Белгородского района попали под атаки БПЛА. Ранение получил один человек, есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Под удар ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района: дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, внутри которого находился мирный житель. Водителя с баротравмой, ожогами головы, рук и ног на попутном автомобиле доставили в амбулаторию. Медики оказали ему первую помощи и транспортировали в областную клиническую больницу.

Автомобиль белгородца оказался полностью уничтожен.

Также в Шебекино Шебекинского округа из-за удара дрона-камикадзе посекло семь автомобилей на парковке одного из предприятий.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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