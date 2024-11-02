Появились кадры падения и взрыва БПЛА на крыше белгородского «Сити Молла»: видео

Posted 2 ноября, 07:47
Published 2 ноября, 07:47
Modified 2 ноября, 07:49
Updated 2 ноября, 07:49
В торговом центре в ночь с четверга на пятницу был повреждён стеклянный купол. Осколки упали на промежуточный этаж, там, где расположено кафе «Бублик».
В сводке атак губернатор сообщал о нападении украинских беспилотников на Дубовое. Как раз там и находится «Сити Молл». По данным, которые привёл Вячеслав Гладков, по Белгородскому району выпустили восемь БПЛА. Были повреждены два коммерческих объекта и авто.
Это не первый раз, когда страдает «Сити Молл». Из-за расположения — торговый центр находится прямо на границе Белгорода и Дубового — он постоянно попадает под обстрелы. Последний раз — 30 августа. Вернулся к обычному режиму работы он только недавно.