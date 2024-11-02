Появились кадры падения и взрыва БПЛА на крыше белгородского «Сити Молла»: видео

В сводке атак губернатор сообщал о нападении украинских беспилотников на Дубовое. Как раз там и находится «Сити Молл». По данным, которые привёл Вячеслав Гладков, по Белгородскому району выпустили восемь БПЛА. Были повреждены два коммерческих объекта и авто.