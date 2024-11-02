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Posted 2 ноября, 07:47

Published 2 ноября, 07:47

Modified 2 ноября, 07:49

Updated 2 ноября, 07:49

Появились кадры падения и взрыва БПЛА на крыше белгородского «Сити Молла»: видео

Появились кадры падения и взрыва БПЛА на крыше белгородского «Сити Молла»: видео

2 ноября 2024, 07:47
Фото: «Жесть Белгород».
Сюжет
Взрыв
В пятницу, 1 ноября, местные медиа сообщили о повреждении крыши ТЦ «Сити Молл» на Харьковской горе. Там пострадало остекление. Что стало причиной — не сообщалось, но в Сети появилось видео, предположительно, с падением БПЛА на крышу торгового центра.

В торговом центре в ночь с четверга на пятницу был повреждён стеклянный купол. Осколки упали на промежуточный этаж, там, где расположено кафе «Бублик».

В сводке атак губернатор сообщал о нападении украинских беспилотников на Дубовое. Как раз там и находится «Сити Молл». По данным, которые привёл Вячеслав Гладков, по Белгородскому району выпустили восемь БПЛА. Были повреждены два коммерческих объекта и авто.

Это не первый раз, когда страдает «Сити Молл». Из-за расположения — торговый центр находится прямо на границе Белгорода и Дубового — он постоянно попадает под обстрелы. Последний раз — 30 августа. Вернулся к обычному режиму работы он только недавно.

Видео: «Жесть Белгород». Кадры, предположительно, падения беспилотника
«Сити Молл» снова стал целью? В белгородском ТЦ пробита крыша
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