«Идёт война* — чего вы ожидали?»: Как прошли первые часы после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Сирена зазвучала в 20:05. Я была на прогулке с другом в районе перекрёстка на пересечении улиц Щорса и Конева. Люди вокруг не всполошились. Для белгородцев звук тревоги — норма. Лишь малая часть прохожих лениво пошла прятаться. Но это до первых взрывов, они случились через пару минут.
Мы находились в десяти метрах от укрытия. Я схватила товарища за руку и потащила за собой. Добежать мы не успели, череда «хлопков» раздалась в небе. Модульная конструкция набилась быстро. Все уткнулись в телефоны: стали писать своим близким и просматривать новостную ленту. Взрывы у нас принято считать. В этот раз их было около 15.
«Кассетными бьют», — прошептал мужчина рядом.
Мы с другом переглянусь. Уже позже выяснилось, что Белгород и Белгородский район обстреляли «вампирами». Впервые с мая этого года.
Когда бахи кончились, мы не вышли из укрытия. Мой молодой человек тогда находился на работе в Дубовом, практически в двух километрах от мест, которые попали в сводки обстрелов. Он рассказал, что не слышал сирены. Начал мигать свет, затрясся пол. Что-то просвистело у него прямо над головой. Стало понятно — есть «прилёты».
Это подтвердили Telegram-каналы. Стали появляться сообщения о попаданиях в районе Дубового, улиц Есенина и Щорса. Писали, что горит крыша торгового центра «Сити Молл».
Горело много где. От прямого попадания огонь охватил таунхаусы рядом с ТЦ на улице Благодатной. Туда уже попадал снаряд в конце мая. Ещё об одном ударе я узнала из соцсетей: ракета упала прямо на движущуюся по дороге на проспекте Ватутина легковую машину. Водительница погибла на месте.
«Лера, нам надо идти к „ситику"», — сказал друг. И мы пошли. Параллельно писали родным и друзьям: кто где, живы ли, целы ли. Идущие нам навстречу люди были спокойны, как удавы. Белгородцы так привыкли к обстрелам, что совсем не испугались. Тогда ещё никто не знал о реальном масштабе последствий.
Мимо проехала карета скорой помощи с включёнными мигалками. Мы ускорились. Ещё одна скорая. И ещё одна. За ними следом — пожарная машина. Теперь мы бежали. У меня горело горло, неудобными босоножками отбила пятки.
Добрались до ТЦ «5 Звёзд». Он расположен недалеко от «Сити Молла». Там уже дежурили машина скорой и полицейский патруль. Рядом пострадала остановка. Движение на дорогах встало — начали перекрывать проезд. Территорию оцепили.
На парковке «Сити Молла» скопились люди. Вокруг были прошитые осколками машины, на земле лежало стекло. Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил о семи пострадавших и одном погибшем. Но под разбитой автобусной остановкой лежало два накрытых тела. Недалеко — дыра в асфальте и лужа крови.
Посетители ТЦ не услышали сирены, бежали прятаться уже под звуки взрывов. Многие просто не успели добраться до укрытий. На улице в момент обстрела были люди с детьми.
Одни фиксировали повреждения на своих машинах, другие — молча наблюдали за медиками. Те оказывали помощь пострадавшей. Вокруг стоял запах гари. Какая-то женщина попросила меня стоять поближе к укрытию. Мало ли, вдруг обстрел повторится. Жительница рассказала, что была внутри здания с дочкой, когда раздался жуткий грохот.
«Идёт война*, чего вы ожидали?» — она посмотрела на меня с улыбкой.
На остановке напротив плакала девушка.
Прошёл примерно час, но таунхаусы на Благодатной ещё горели. Их со всех сторон облепили пожарные машины, подойти близко не давали люди в форме. Рядом молодой парень сказал маме: «Хорошо, что не в наш дом», — и истерически посмеялся. Ростислав был на втором этаже, когда прозвучало порядка шести взрывов. Сразу побежал прятаться в туалет на первый этаж. Потолок ходил ходуном.
«Вышли на улицу. Увидели, что пламя полностью охватило четвёртый дом. Оно горело, горело, горело. Был „прилёт“ и в доме напротив», — Ростислав смотрел то в сторону горящих домов, то на меня. Пока говорили, огонь перекинулся на соседнюю крышу.
Парень грустно пошутил, что сегодня они с мамой вряд ли будут ночевать дома. Мужчины в камуфляже начали раздавать людям питьевую воду. Рядом курили зеваки.
Пострадали и другие дома. Где-то выбило окна, где-то разбило фасады. По дороге текла вода, которой заливали пламя. Жители повыходили на улицу, сидели у дверей и тревожно переговаривались. Одна компания рассказала, что неподалёку пострадали знакомые им дети. Трёх девочек увезли на скорой, ещё одну двадцатилетнюю девушку принесли к врачам на руках. Недалеко маленький мальчик по телефону говорил кому-то, что с ним всё в порядке.
Другие местные с заплаканными глазами показывали места «прилётов». Спрашивали, куда можно обратиться, чтобы зафиксировать последствия и получить компенсации. Один мужчина пригласил нас к себе в квартиру. Сергей пил чай на кухне, когда через окно влетел осколок и попал в новый холодильник. Сам он чудом остался цел. Его 14-летней дочке повезло меньше. Она гуляла с мамой во дворе в момент атаки. Осколком ребёнку ранило ногу, её вместе с супругой Сергея увезли в больницу.
Примерно через два часа после обстрела пожар был ликвидирован. Пошли с товарищем в сторону Щорса. Там закрыли территорию рядом с рестораном Ale House. Водители и пассажиры авто за доли секунды до падения снаряда смогли спрятаться в бетонном укрытии. Один человек не успел, укрылся за машиной.
Недалеко красно-белой лентой оградили дома на Щорса, 57 и 47б. Что случилось с первым, нам разглядеть не удалось. Полицейские у второго рассказали, что попало прямо в здание. Кирпичи сверху посыпались на припаркованные автомобили. Жители кружили рядом, перешагивая через груды камней, и рассуждали, что им стоит забрать из квартир.
По уточнённой информации от властей, погибло пять человек, ещё 37 были ранены. Утром количество пострадавших выросло до 46, среди них — семь детей. Один ребёнок в тяжёлом состоянии, двух взрослых готовятся перевезти в московскую больницу. За жизни ещё 11 человек борются врачи.
Побывав на месте событий, прочитав сводки новостей, я невольно сравниваю вчерашний день с одним из крупнейших обстрелов Белгорода, который произошёл ровно восемь месяцев назад — 30 декабря 2023 года. Не знаю, насколько сопоставим масштаб бедствий. Но страшно было — как и в тот день.
*рекомендовано называть происходящее «специальной военной операцией»