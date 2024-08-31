«Идёт война* — чего вы ожидали?»: Как прошли первые часы после обстрела Белгорода

Другие местные с заплаканными глазами показывали места «прилётов». Спрашивали, куда можно обратиться, чтобы зафиксировать последствия и получить компенсации. Один мужчина пригласил нас к себе в квартиру. Сергей пил чай на кухне, когда через окно влетел осколок и попал в новый холодильник. Сам он чудом остался цел. Его 14-летней дочке повезло меньше. Она гуляла с мамой во дворе в момент атаки. Осколком ребёнку ранило ногу, её вместе с супругой Сергея увезли в больницу.