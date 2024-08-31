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Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Последствия обстрела Белгорода 30 августа.

«Идёт война* — чего вы ожидали?»: Как прошли первые часы после обстрела Белгорода

31 августа 2024, 17:00
Фото: bel.ru
Последствия обстрела Белгорода 30 августа.

Журналисты рассказали о первых часах после обстрела Белгорода 30 августа

Вечером пятницы, 30 августа, Белгород и Белгородский район попали под массированный обстрел ВСУ. Погибли и пострадали люди, в том числе дети. Множество разрушений в городе, несколько пожаров. Журналистка Бел.Ру побывала на месте происшествий в первые часы после атаки и рассказала, как всё было.
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Пожар

«Кассетными бьют»

Сирена зазвучала в 20:05. Я была на прогулке с другом в районе перекрёстка на пересечении улиц Щорса и Конева. Люди вокруг не всполошились. Для белгородцев звук тревоги — норма. Лишь малая часть прохожих лениво пошла прятаться. Но это до первых взрывов, они случились через пару минут.

Мы находились в десяти метрах от укрытия. Я схватила товарища за руку и потащила за собой. Добежать мы не успели, череда «хлопков» раздалась в небе. Модульная конструкция набилась быстро. Все уткнулись в телефоны: стали писать своим близким и просматривать новостную ленту. Взрывы у нас принято считать. В этот раз их было около 15.

«Кассетными бьют», — прошептал мужчина рядом.

Мы с другом переглянусь. Уже позже выяснилось, что Белгород и Белгородский район обстреляли «вампирами». Впервые с мая этого года.

Так выглядело небо сразу после обстрела.Так выглядело небо сразу после обстрела.
Так выглядело небо сразу после обстрела.Так выглядело небо сразу после обстрела.
Так выглядело небо сразу после обстрела.
Фото: bel.ru

Когда бахи кончились, мы не вышли из укрытия. Мой молодой человек тогда находился на работе в Дубовом, практически в двух километрах от мест, которые попали в сводки обстрелов. Он рассказал, что не слышал сирены. Начал мигать свет, затрясся пол. Что-то просвистело у него прямо над головой. Стало понятно — есть «прилёты».

Кадры с камеры видеонаблюдения в момент обстрела.
Видео: Telegram-канал «Mash»

Это подтвердили Telegram-каналы. Стали появляться сообщения о попаданиях в районе Дубового, улиц Есенина и Щорса. Писали, что горит крыша торгового центра «Сити Молл».

Вид на ТЦ «Сити Молл».Вид на ТЦ «Сити Молл».
Вид на ТЦ «Сити Молл».
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Горело много где. От прямого попадания огонь охватил таунхаусы рядом с ТЦ на улице Благодатной. Туда уже попадал снаряд в конце мая. Ещё об одном ударе я узнала из соцсетей: ракета упала прямо на движущуюся по дороге на проспекте Ватутина легковую машину. Водительница погибла на месте.

Горящие дома на улице Благодатной.Горящие дома на улице Благодатной.
Всё, что осталось от пострадавшей машины.Всё, что осталось от пострадавшей машины.
Горящие дома на улице Благодатной.
Фото: Telegram-канал «Пепел»

«Где вы? Целы?»

«Лера, нам надо идти к „ситику"», — сказал друг. И мы пошли. Параллельно писали родным и друзьям: кто где, живы ли, целы ли. Идущие нам навстречу люди были спокойны, как удавы. Белгородцы так привыкли к обстрелам, что совсем не испугались. Тогда ещё никто не знал о реальном масштабе последствий.

Мимо проехала карета скорой помощи с включёнными мигалками. Мы ускорились. Ещё одна скорая. И ещё одна. За ними следом — пожарная машина. Теперь мы бежали. У меня горело горло, неудобными босоножками отбила пятки.

Добрались до ТЦ «5 Звёзд». Он расположен недалеко от «Сити Молла». Там уже дежурили машина скорой и полицейский патруль. Рядом пострадала остановка. Движение на дорогах встало — начали перекрывать проезд. Территорию оцепили.

Остановка на перекрёстке улиц Есенина и Щорса.Остановка на перекрёстке улиц Есенина и Щорса.
Остановка на перекрёстке улиц Есенина и Щорса.
Фото: bel.ru

Два накрытых тела

На парковке «Сити Молла» скопились люди. Вокруг были прошитые осколками машины, на земле лежало стекло. Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил о семи пострадавших и одном погибшем. Но под разбитой автобусной остановкой лежало два накрытых тела. Недалеко — дыра в асфальте и лужа крови.

Посетители ТЦ не услышали сирены, бежали прятаться уже под звуки взрывов. Многие просто не успели добраться до укрытий. На улице в момент обстрела были люди с детьми.

Парковка «Сити Молла» после атаки на Белгород.
Видео: bel.ru

Одни фиксировали повреждения на своих машинах, другие — молча наблюдали за медиками. Те оказывали помощь пострадавшей. Вокруг стоял запах гари. Какая-то женщина попросила меня стоять поближе к укрытию. Мало ли, вдруг обстрел повторится. Жительница рассказала, что была внутри здания с дочкой, когда раздался жуткий грохот.

«Идёт война*, чего вы ожидали?» — она посмотрела на меня с улыбкой.

На остановке напротив плакала девушка.

Тела погибших в результате обстрела белгородцев.Тела погибших в результате обстрела белгородцев.
Пятно крови на асфальте и меднабор.Пятно крови на асфальте и меднабор.
Остановка над местом происшествия.Остановка над местом происшествия.
Тела погибших в результате обстрела белгородцев.
Фото: bel.ru

«Сегодня мы не будем ночевать дома»

Прошёл примерно час, но таунхаусы на Благодатной ещё горели. Их со всех сторон облепили пожарные машины, подойти близко не давали люди в форме. Рядом молодой парень сказал маме: «Хорошо, что не в наш дом», — и истерически посмеялся. Ростислав был на втором этаже, когда прозвучало порядка шести взрывов. Сразу побежал прятаться в туалет на первый этаж. Потолок ходил ходуном.

«Вышли на улицу. Увидели, что пламя полностью охватило четвёртый дом. Оно горело, горело, горело. Был „прилёт“ и в доме напротив», — Ростислав смотрел то в сторону горящих домов, то на меня. Пока говорили, огонь перекинулся на соседнюю крышу.

Парень грустно пошутил, что сегодня они с мамой вряд ли будут ночевать дома. Мужчины в камуфляже начали раздавать людям питьевую воду. Рядом курили зеваки.

Горящие таунхаусы на Благодатной.Горящие таунхаусы на Благодатной.
Горящие таунхаусы на Благодатной.
Фото: bel.ru

«Сам чудом остался цел, дочка ранена»

Пострадали и другие дома. Где-то выбило окна, где-то разбило фасады. По дороге текла вода, которой заливали пламя. Жители повыходили на улицу, сидели у дверей и тревожно переговаривались. Одна компания рассказала, что неподалёку пострадали знакомые им дети. Трёх девочек увезли на скорой, ещё одну двадцатилетнюю девушку принесли к врачам на руках. Недалеко маленький мальчик по телефону говорил кому-то, что с ним всё в порядке.

Другие местные с заплаканными глазами показывали места «прилётов». Спрашивали, куда можно обратиться, чтобы зафиксировать последствия и получить компенсации. Один мужчина пригласил нас к себе в квартиру. Сергей пил чай на кухне, когда через окно влетел осколок и попал в новый холодильник. Сам он чудом остался цел. Его 14-летней дочке повезло меньше. Она гуляла с мамой во дворе в момент атаки. Осколком ребёнку ранило ногу, её вместе с супругой Сергея увезли в больницу.

Пострадавшая квартира Сергея.
Видео: bel.ru

Примерно через два часа после обстрела пожар был ликвидирован. Пошли с товарищем в сторону Щорса. Там закрыли территорию рядом с рестораном Ale House. Водители и пассажиры авто за доли секунды до падения снаряда смогли спрятаться в бетонном укрытии. Один человек не успел, укрылся за машиной.

Кадры попадания недалеко от ресторана.
Видео: Telegram-канал

Недалеко красно-белой лентой оградили дома на Щорса, 57 и 47б. Что случилось с первым, нам разглядеть не удалось. Полицейские у второго рассказали, что попало прямо в здание. Кирпичи сверху посыпались на припаркованные автомобили. Жители кружили рядом, перешагивая через груды камней, и рассуждали, что им стоит забрать из квартир.

Машины на Щорса, 47б.Машины на Щорса, 47б.
Машины на Щорса, 47б.
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Больше 50 пострадавших

По уточнённой информации от властей, погибло пять человек, ещё 37 были ранены. Утром количество пострадавших выросло до 46, среди них — семь детей. Один ребёнок в тяжёлом состоянии, двух взрослых готовятся перевезти в московскую больницу. За жизни ещё 11 человек борются врачи.

Побывав на месте событий, прочитав сводки новостей, я невольно сравниваю вчерашний день с одним из крупнейших обстрелов Белгорода, который произошёл ровно восемь месяцев назад — 30 декабря 2023 года. Не знаю, насколько сопоставим масштаб бедствий. Но страшно было — как и в тот день.

*рекомендовано называть происходящее «специальной военной операцией»

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