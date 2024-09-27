В районе «Сити Молла» в Белгороде произошло серьезное ДТП с автобусом

В пресс-службе УМВД России по городу Белгороду журналистам Бел.ру рассказали, что сегодня, около 13:15, в Белгороде на перекрестке улиц Щорса и Есенина произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и маршрутного автобуса «ЛиАЗ», следовавшего по маршруту №111.