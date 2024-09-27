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Posted 27 сентября, 13:14

Published 27 сентября, 13:14

Modified 27 сентября, 13:16

Updated 27 сентября, 13:16

В районе «Сити Молла» в Белгороде произошло серьезное ДТП с автобусом

В районе «Сити Молла» в Белгороде произошло серьезное ДТП с автобусом

27 сентября 2024, 13:14
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. УМВД сообщило Бел.ру подробности.

В пресс-службе УМВД России по городу Белгороду журналистам Бел.ру рассказали, что сегодня, около 13:15, в Белгороде на перекрестке улиц Щорса и Есенина произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и маршрутного автобуса «ЛиАЗ», следовавшего по маршруту №111.

По предварительным данным, водитель Renault Logan 1960 года рождения при повороте налево проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель Renault Logan получил травмы. Водителю и пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и службы экстренной помощи. По факту ДТП назначено административное расследование, в ходе которого установят все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
#Анна Селищева#Видео#ДТП#Происшествия#Белгород#Автомобильная авария
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