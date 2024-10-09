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Posted 9 октября, 09:02

Published 9 октября, 09:02

Modified 9 октября, 09:02

Updated 9 октября, 09:02

«Сити Молл» вновь будет работать до 22:00

Не раз попадавший под обстрелы ТРЦ в Белгороде снова продлил время работы

9 октября 2024, 09:02
Фото: 1MI
«Сити Молл» вновь будет работать до 22:00

Белгородский «Сити Молл» вернулся к прежнему графику

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Новости Белгорода
График работы торгового центра «Сити Молл» вновь изменили — теперь магазины будут работать по прежнему графику. Подробности сообщили в официальной группе торгово-развлекательного центра.

Торговый центр «Сити Молл» с сегодняшнего дня, 9 октября, возобновил прежний график работы: теперь магазины будут закрываться в 22:00. Это касается всех павильонов, кроме двух — мастерской и химчистки, они будут работать до 21:00.

Нахождение в детских развлекательных центрах ТРЦ разрешается только в сопровождении законных представителей.

«Сити Молл» неоднократно с начала года попадал под обстрелы ВСУ. Последний раз это произошло 30 августа: тогда у здания загорелась крыша, а люди, находящиеся на улице вблизи ТЦ, пострадали и погибли. После этого руководство приняло решение сократить график работы до 19:30.

В сентябре стало известно, что по сокращённому графику будет работать и ТРЦ «Рио». Соответствующее решение приняли на основании решения оперштаба, заявили в группе центра. В начале октября ТРЦ подвергся атаке дронов.

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