Не раз попадавший под обстрелы ТРЦ в Белгороде снова продлил время работы

«Сити Молл» неоднократно с начала года попадал под обстрелы ВСУ. Последний раз это произошло 30 августа: тогда у здания загорелась крыша, а люди, находящиеся на улице вблизи ТЦ, пострадали и погибли. После этого руководство приняло решение сократить график работы до 19:30.