Не раз попадавший под обстрелы ТРЦ в Белгороде снова продлил время работы

Posted 9 октября, 09:02
Published 9 октября, 09:02
Modified 9 октября, 09:02
Updated 9 октября, 09:02
Торговый центр «Сити Молл» с сегодняшнего дня, 9 октября, возобновил прежний график работы: теперь магазины будут закрываться в 22:00. Это касается всех павильонов, кроме двух — мастерской и химчистки, они будут работать до 21:00.
Нахождение в детских развлекательных центрах ТРЦ разрешается только в сопровождении законных представителей.
«Сити Молл» неоднократно с начала года попадал под обстрелы ВСУ. Последний раз это произошло 30 августа: тогда у здания загорелась крыша, а люди, находящиеся на улице вблизи ТЦ, пострадали и погибли. После этого руководство приняло решение сократить график работы до 19:30.
В сентябре стало известно, что по сокращённому графику будет работать и ТРЦ «Рио». Соответствующее решение приняли на основании решения оперштаба, заявили в группе центра. В начале октября ТРЦ подвергся атаке дронов.