В «Сити Молле Белгородском» передумали? Чем закончилось дело ТЦ против «Спортмастера»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по иску ООО «Южный полюс» к ООО «Спортмастер». Торговый центр «Сити Молл Белгородский» хотел взыскать с магазина спортивных товаров более 5 млн рублей задолженности по аренде и неустойку. По данным из картотеки судебных дел, «Спортмастер» не заплатил «Сити Моллу» за период с 1 апреля по 31 мая 2024 года.
«Сити Молл» отказался от исковых требований, но не приложил доказательства добровольного удовлетворения требований «Спортмастером», отмечает суд. Поэтому госпошлину отплатит торговый центр, но только 30% от общей суммы пошлины. Остальное суд вернёт.
Как разъяснил суд в документах, «Сити Молл» не сможет подать иск на «Спортмастер» о том же предмете спора и по тем же основаниям.
Отметим, что «Южный полюс» принадлежит дочери Евгения Савченко, экс-губернатора Белгородской области, Ольге Савченко и дочери Владимира Зотова, основного владельца «Агро-Белогорья», Лине Зотовой через ООО «Крит».
Напомним, что в конце августа стало известно о завершении ещё трёх дел арендаторов и «Южного полиса».