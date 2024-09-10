В «Сити Молле Белгородском» передумали? Чем закончилось дело ТЦ против «Спортмастера»

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по иску ООО «Южный полюс» к ООО «Спортмастер». Торговый центр «Сити Молл Белгородский» хотел взыскать с магазина спортивных товаров более 5 млн рублей задолженности по аренде и неустойку. По данным из картотеки судебных дел, «Спортмастер» не заплатил «Сити Моллу» за период с 1 апреля по 31 мая 2024 года.