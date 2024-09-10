bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Владельцы «Сити Молла» в Белгороде отозвали иск к «Спортмастеру» по аренде

В «Сити Молле Белгородском» передумали? Чем закончилось дело ТЦ против «Спортмастера»

10 сентября 2024, 11:03
Фото: 1MI

Владельцы «Сити Молла» в Белгороде отозвали иск к «Спортмастеру» по аренде

Судебные споры «Южного полиса» и «Спортмастера» завершились. Взыскал ли торговый центр 5 млн рублей с магазина спортивного инвентаря?

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по иску ООО «Южный полюс» к ООО «Спортмастер». Торговый центр «Сити Молл Белгородский» хотел взыскать с магазина спортивных товаров более 5 млн рублей задолженности по аренде и неустойку. По данным из картотеки судебных дел, «Спортмастер» не заплатил «Сити Моллу» за период с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

«Сити Молл» отказался от исковых требований, но не приложил доказательства добровольного удовлетворения требований «Спортмастером», отмечает суд. Поэтому госпошлину отплатит торговый центр, но только 30% от общей суммы пошлины. Остальное суд вернёт.

Как разъяснил суд в документах, «Сити Молл» не сможет подать иск на «Спортмастер» о том же предмете спора и по тем же основаниям.

Отметим, что «Южный полюс» принадлежит дочери Евгения Савченко, экс-губернатора Белгородской области, Ольге Савченко и дочери Владимира Зотова, основного владельца «Агро-Белогорья», Лине Зотовой через ООО «Крит».

Напомним, что в конце августа стало известно о завершении ещё трёх дел арендаторов и «Южного полиса».

Крупный белгородский ТЦ сильнее прежнего сократит график работы из-за обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Чем закончились судебные тяжбы арендаторов и владельцев «Сити Молла»?«Сити Молл» vs «М.Видео»: суд решил взыскать долг, но сократил неустойку в пять разАпелляция не помогла: «М.Видео» всё же заплатит «Сити Моллу» в Белгороде?
#Алёна Мальцева#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Торговый центр#Белгород#Спортмастер#Белгородский бизнес#Лина Зотова#Южный полюс
Подпишитесь
Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область
Сегодня, 10:15
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
Сегодня, 09:26
Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
Сегодня, 08:01
Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Сегодня, 07:47
«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов
Сегодня, 14:34
Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги
Сегодня, 13:26