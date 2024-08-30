Горит крыша? Как после атаки выглядит район «Сити Молла» в Белгороде

После вечернего обстрела 30 августа белгородцы заметили крупный столб дыма в стороне ТЦ «Сити Молл». Позже оказалось, что у торгового центра загорелась крыша. Об этом сообщали очевидцы, находящиеся в пострадавшем районе Харьковской горы.