Горит крыша? Как после атаки выглядит район «Сити Молла» в Белгороде

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
После вечернего обстрела 30 августа белгородцы заметили крупный столб дыма в стороне ТЦ «Сити Молл». Позже оказалось, что у торгового центра загорелась крыша. Об этом сообщали очевидцы, находящиеся в пострадавшем районе Харьковской горы.
Вблизи «Сити Молла» также повреждения получили остановочные комплексы и припаркованные автомобили.
Предположительно, погибли два человека — тело одного из них журналистка Бел.Ру заметила возле торгового центра. Губернатор Вячеслав Гладков пока сообщал только об одном погибшем и семи пострадавших.