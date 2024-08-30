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Огонь у «Сити Молла»

Горит крыша? Как после атаки выглядит район «Сити Молла» в Белгороде

30 августа 2024, 17:58
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Огонь у «Сити Молла»

Фотографии с повреждённого района «Сити Молла» в Белгороде появились в Сети

При очередном обстреле Белгорода, случившемся вечером 30 августа, серьёзные повреждения получил район «Сити Молла». У торгового центра загорелась крыша, пострадали припаркованные автомобили. Фотографии повреждённого района — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

После вечернего обстрела 30 августа белгородцы заметили крупный столб дыма в стороне ТЦ «Сити Молл». Позже оказалось, что у торгового центра загорелась крыша. Об этом сообщали очевидцы, находящиеся в пострадавшем районе Харьковской горы.

Вблизи «Сити Молла» также повреждения получили остановочные комплексы и припаркованные автомобили.

Предположительно, погибли два человека — тело одного из них журналистка Бел.Ру заметила возле торгового центра. Губернатор Вячеслав Гладков пока сообщал только об одном погибшем и семи пострадавших.

Огонь в стороне торгового центра Сити МоллОгонь в стороне торгового центра Сити Молл
Огонь в стороне торгового центра Сити МоллОгонь в стороне торгового центра Сити Молл
Огонь в стороне торгового центра Сити МоллОгонь в стороне торгового центра Сити Молл
Огонь в стороне торгового центра Сити МоллОгонь в стороне торгового центра Сити Молл
Последствия атаки у "Сити Молла"Последствия атаки у "Сити Молла"
Последствия атаки у "Сити Молла"Последствия атаки у "Сити Молла"
Тело погибшего у "Сити Молла"Тело погибшего у "Сити Молла"
Огонь в стороне торгового центра Сити Молл
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Обстановка у «Сити Молла» после взрывов
Видео: bel.ru
Огромный столб дыма и большие разрушения: как выглядит Белгород после обстрела ВСУ?
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