С учётом рекомендаций мэрии: крупный ТРЦ в Белгороде изменил свой график работы

Так, торговый центр «Рио» теперь работает с 10:00 до 21:00, однако некоторые торговые точки в нём будут закрываться ещё позже. Кинотеатр в ТРЦ будет открыт для посещения с 10:00 до 22:00, а гипермаркет «Ашан» — с 08:00 до 22:00. Дольше всех запускать посетителей будет «Бургер Кинг» — с 08:00 до 00:00.