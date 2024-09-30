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Posted 30 сентября, 10:48

Published 30 сентября, 10:48

Modified 30 сентября, 10:48

Updated 30 сентября, 10:48

Ещё один ТРЦ в Белгороде меняет график работы

С учётом рекомендаций мэрии: крупный ТРЦ в Белгороде изменил свой график работы

30 сентября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Ещё один ТРЦ в Белгороде меняет график работы

Один из трёх крупных ТРЦ в Белгороде изменил график работы

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Новости Белгорода
Изменения коснулись торгового центра «Рио». Большинство магазинов в нём будут работать до 21:00, однако некоторые заведения будут закрываться ещё позже. Подробности сообщили в официальной группе ВК «ТРЦ „Рио“ Белгород».

В Белгороде изменили график работы одного из трёх крупных торгово-развлекательных центров.

Так, торговый центр «Рио» теперь работает с 10:00 до 21:00, однако некоторые торговые точки в нём будут закрываться ещё позже. Кинотеатр в ТРЦ будет открыт для посещения с 10:00 до 22:00, а гипермаркет «Ашан» — с 08:00 до 22:00. Дольше всех запускать посетителей будет «Бургер Кинг» — с 08:00 до 00:00.

Уточняется, что график скорректировали «с учётом рекомендаций, полученных от администрации города Белгород».

Отметим, что по изменённому графику работает и торговый центр «Сити Молл» — он закрывается в 19:30. Связано этом с тем, что ТРЦ неоднократно попадал под атаки ВСУ.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#График работы#ТЦ#ТЦ Рио
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