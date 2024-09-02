Крупный белгородский ТЦ сильнее прежнего сократит график работы из-за обстрелов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Торговый центр «Сити Молл», который неоднократно попадал под атаку ВСУ, изменил свой график работы в соответствии с решением оперативного штаба. Теперь он работает до 19:30, а не до 20:00, как предполагалось ранее.
При этом начало работы у магазинов и заведений отличаются: кто-то открывается в 08:00, кто-то — в 09:00. Детские развлекательные центры тоже остаются открытыми, однако внутрь будут запускать ребят только в сопровождении их законных представителей.
Последние сеансы в кинотеатре «Синема Парк» также будут закончены до 19:30.
Напомним, что за последний год «Сити Молл» неоднократно попадал под обстрел ВСУ. Сначала торговый центр закрылся на новогодние праздники из-за сильной атаки, случившейся 30 декабря. Затем, 14 марта, начальство снова решило приостановить работу ТЦ — прямо на следующий день после решения от прилёта осколков пострадала крыша здания.
Спустя пару дней, 16 марта, «Сити Молл» снова пострадал, но тогда осколки посекли только фасад, сильных повреждений не было. Небольшие повреждения фиксировали и в мае.
Случившаяся же три дня назад, 30 августа, атака, побила все рекорды: у ТЦ горела крыша, вблизи него многие жители пострадали, а некоторые погибли. Из-за случившегося руководство «Сити Молла» и решило изменить график работы.