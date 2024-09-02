Крупный белгородский ТЦ сильнее прежнего сократит график работы из-за обстрелов

Белгородский «Сити Молл» вновь изменил график работы

Торговый центр «Сити Молл» в очередной раз изменил свой график работы из-за неспокойной оперативной обстановки. На этот раз магазины и заведения ТЦ будут закрываться в 19:30, а не в 20:00, как предполагалось ранее. Подробности сообщили в официальной группе «Сити Молла».