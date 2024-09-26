Двери закрывают, а укрытие? Дают ли людям спрятаться в ТЦ и МФЦ во время тревоги

Там основная входная группа закрывается до поступления отбоя ракетной опасности из-за того, что она ведёт в холл со стеклянными стенами. Вместе с тем укрытие в этом МФЦ находится на цокольном этаже здания и имеет два входа — внутри здания и с улицы, в десяти метрах от центрального входа. О расположении убежища свидетельствуют соответствующие указатели. Доступ в него может получить любой человек при объявлении сигнала «Ракетная опасность».