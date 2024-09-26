Двери закрывают, а укрытие? Дают ли людям спрятаться в ТЦ и МФЦ во время тревоги

Posted 26 сентября, 09:02
Published 26 сентября, 09:02
Modified 26 сентября, 09:04
Updated 26 сентября, 09:04
В Белгороде появились сообщения, что во время тревоги одного из местных жителей якобы выгнали из ТЦ «Славянский» на Свято-Троицком бульваре. Отец с ребёнком сначала попытались укрыться в магазине «Магнит», однако охранник, по его словам, отказал им в доступе, закрыв дверь изнутри. Подобная ситуация якобы повторилась и в отделении МФЦ на проспекте Славы.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство. Из ответа следует, что работа МФЦ осуществляется на основании постановления правительства РФ. В документе не прописан порядок действий при объявлении ракетной опасности.
Вместе с тем, сотрудники МФЦ при объявлении сигнала об опасности выполняют рекомендации МЧС России. Согласно им, во время тревоги работники, заявители и посетители МФЦ должны занять безопасное место или спуститься в укрытие. В качестве примера власти привели МФЦ на проспекте Славы, 25.
Там основная входная группа закрывается до поступления отбоя ракетной опасности из-за того, что она ведёт в холл со стеклянными стенами. Вместе с тем укрытие в этом МФЦ находится на цокольном этаже здания и имеет два входа — внутри здания и с улицы, в десяти метрах от центрального входа. О расположении убежища свидетельствуют соответствующие указатели. Доступ в него может получить любой человек при объявлении сигнала «Ракетная опасность».
В правительстве отметили, что рекомендации МЧС о действиях при РО также рекомендованы к исполнению сотрудникам торговых центров. При этом жалоб и обращений по вопросу неправомерного поведения сотрудников охраны ТЦ при объявлении РО в органы власти Белгородской области не поступало.
Вместе с тем ответственность за отказ в укрытии при объявлении РО нормативными правовыми актами области не предусмотрена.
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