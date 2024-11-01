«Сити Молл» снова стал целью? В белгородском ТЦ пробита крыша

Posted 1 ноября, 09:09
Published 1 ноября, 09:09
Modified 1 ноября, 09:11
Updated 1 ноября, 09:11
В белгородских медиа показали фотографии «Сити Молла», на которых видно, что в торгово-развлекательном центре повреждена часть купола, а на полу лежит стекло.
Подробностей о происшествии не сообщалось, однако в ежедневной сводке обстрелов и атак беспилотников на Белгородскую область указано, что по Белгородский район, в том числе Дубовому, выпустили 15 боеприпасов и восемь БПЛА. Повреждения получили два коммерческих объекта и один автомобиль.
Находящийся на границе Белгорода «Сити Молл» постоянно попадает под обстрелы ВСУ. По сообщениям об обстрелах за 2024 год редакция Бел.Ру насчитала минимум восемь упоминаний о повреждениях в этом торгово-развлекательном центре. В последний раз — 30 августа. Он только недавно вернулся к обычному режиму работы.