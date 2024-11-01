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Posted 1 ноября, 09:09

Published 1 ноября, 09:09

Modified 1 ноября, 09:11

Updated 1 ноября, 09:11

в Сити Молле повреждена крыша

«Сити Молл» снова стал целью? В белгородском ТЦ пробита крыша

1 ноября 2024, 09:09
Фото: Блэтгород. в Сити Молле повреждена крыша

Под Белгородом «Сити Молл» снова пострадал от атаки ВСУ

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Новости Белгорода
1 ноября медиа сообщили о том, что в торговом центре пострадала крыша. В сводке атак на область за сутки Вячеслав Гладков сообщил, что Дубовое атаковали беспилотниками.

В белгородских медиа показали фотографии «Сити Молла», на которых видно, что в торгово-развлекательном центре повреждена часть купола, а на полу лежит стекло.

Подробностей о происшествии не сообщалось, однако в ежедневной сводке обстрелов и атак беспилотников на Белгородскую область указано, что по Белгородский район, в том числе Дубовому, выпустили 15 боеприпасов и восемь БПЛА. Повреждения получили два коммерческих объекта и один автомобиль.

Находящийся на границе Белгорода «Сити Молл» постоянно попадает под обстрелы ВСУ. По сообщениям об обстрелах за 2024 год редакция Бел.Ру насчитала минимум восемь упоминаний о повреждениях в этом торгово-развлекательном центре. В последний раз — 30 августа. Он только недавно вернулся к обычному режиму работы.

в Сити Молле пробита крышав Сити Молле пробита крыша
в Сити Молле пробита крышав Сити Молле пробита крыша
в Сити Молле пробита крышав Сити Молле пробита крыша
в Сити Молле пробита крыша. Фото: Блэтгород
Не раз попадавший под обстрелы ТРЦ в Белгороде снова продлил время работы
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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Сити молл#Крыша#Белгород#СВО#Атака ВСУ
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