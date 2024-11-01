«Сити Молл» снова стал целью? В белгородском ТЦ пробита крыша

Находящийся на границе Белгорода «Сити Молл» постоянно попадает под обстрелы ВСУ. По сообщениям об обстрелах за 2024 год редакция Бел.Ру насчитала минимум восемь упоминаний о повреждениях в этом торгово-развлекательном центре. В последний раз — 30 августа. Он только недавно вернулся к обычному режиму работы.