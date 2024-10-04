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Posted 4 октября, 13:06

Published 4 октября, 13:06

Modified 8 октября, 17:05

Updated 8 октября, 17:05

«М. Видео» и «Сити Молл» пошли на мировую в деле оплаты долгов по аренде

«М. Видео» и «Сити Молл» пошли на мировую в деле оплаты долгов по аренде

4 октября 2024, 13:06
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
«М. Видео» и «Сити Молл» заключили мировое соглашение. Магазин электроники выплатит торговому центру 9,2 млн рублей.

ООО «Южный полис» и ООО «МВМ» подписали мировое соглашение. По нему «М. Видео» выплатит 9,2 млн рублей «Южному полису» — компании, являющейся владельцем торгового центра «Сити Молл». Из этой суммы 3,5 млн рублей — задолженность по арендной плате, 59 660 тысяч рублей — пени за просрочку оплаты, 41 977 — расходы на уплату госпошлины, а остальное — долг за аренду с января 2024 года.

Выплата должна быть осуществлена в течение трёх рабочих дней после подписания мирного соглашения.

Напомним, что год назад владелец «Сити Молла» подал иск против «М.Видео» в Арбитражный суд Белгородской области из-за неуплаты арендной платы. Магазин техники не признавал свою вину, ссылаясь на договор, согласно которому арендная плата должна была снизиться при появлении в торговом центре конкурента (там открылся магазин «ДНС»). Однако выяснилось, что «Сити Молл» юридически состоит из трёх разных зданий. «ДНС» открыл магазин в другом из них, поэтому оснований для снижения арендной платы не было.

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#Анна Селищева#Долг#Суд#Сити молл#Уплата#Белгород#М.видео#Мирное соглашение
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