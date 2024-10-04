«М. Видео» и «Сити Молл» пошли на мировую в деле оплаты долгов по аренде

Напомним, что год назад владелец «Сити Молла» подал иск против «М.Видео» в Арбитражный суд Белгородской области из-за неуплаты арендной платы. Магазин техники не признавал свою вину, ссылаясь на договор, согласно которому арендная плата должна была снизиться при появлении в торговом центре конкурента (там открылся магазин «ДНС»). Однако выяснилось, что «Сити Молл» юридически состоит из трёх разных зданий. «ДНС» открыл магазин в другом из них, поэтому оснований для снижения арендной платы не было.