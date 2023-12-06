Ещё два иска на 7,3 млн: владелец «Сити Молла» продолжает судиться с «М.Видео»

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Ранее компания-владелец МТРК «Сити Молл» подала иск, по которому «М.Видео» должна была заплатить 3,4 млн рублей и неустойку 419 тысяч. За что конкретно хотят взыскать сумму с ответчика — неизвестно.
Теперь стало известно, что этой осенью «Южный полюс» подал ещё два иска к магазину электроники — почти на 3,8 млн и на 3,6 млн рублей. Причина первого иска неизвестна. А вот 3,5 миллиона с «М.Видео» хотят взыскать за аренду: 3,3 млн — долг, 295 тысяч — неустойка.
По данным сервиса «Спарк», за 2022 год компания «М.Видео» по чистой прибыли ушла в минус 7,2 млрд рублей. За этот же год ООО «Южный полюс» заработало «чистыми» 237,7 млн рублей.
Напомним, компания «Южный полюс» принадлежит фирме «Крит». Последней владеют дочь бывшего губернатора региона Ольга Савченко и Лина Зотова, дочь самого богатого человека в области Владимира Зотова.