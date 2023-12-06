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Магазин электроники

Ещё два иска на 7,3 млн: владелец «Сити Молла» продолжает судиться с «М.Видео»

6 декабря 2023, 11:31
Фото: 1MI
Магазин электроники

Белгородская компания подала два иска в суд на «М.Видео»

Всего на сайте московского арбитражного суда от компании «Южный полюс», которая является владельцем белгородского «Сити Молла», есть три иска к магазину электроники. Общая сумма — более 11 млн рублей.

Ранее компания-владелец МТРК «Сити Молл» подала иск, по которому «М.Видео» должна была заплатить 3,4 млн рублей и неустойку 419 тысяч. За что конкретно хотят взыскать сумму с ответчика — неизвестно.

Теперь стало известно, что этой осенью «Южный полюс» подал ещё два иска к магазину электроники — почти на 3,8 млн и на 3,6 млн рублей. Причина первого иска неизвестна. А вот 3,5 миллиона с «М.Видео» хотят взыскать за аренду: 3,3 млн — долг, 295 тысяч — неустойка.

По данным сервиса «Спарк», за 2022 год компания «М.Видео» по чистой прибыли ушла в минус 7,2 млрд рублей. За этот же год ООО «Южный полюс» заработало «чистыми» 237,7 млн рублей.

Напомним, компания «Южный полюс» принадлежит фирме «Крит». Последней владеют дочь бывшего губернатора региона Ольга Савченко и Лина Зотова, дочь самого богатого человека в области Владимира Зотова.

Компания-владелец белгородского «Сити Молла» требует 3 млн рублей с «МВидео»
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