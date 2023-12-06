Ещё два иска на 7,3 млн: владелец «Сити Молла» продолжает судиться с «М.Видео»

Теперь стало известно, что этой осенью «Южный полюс» подал ещё два иска к магазину электроники — почти на 3,8 млн и на 3,6 млн рублей. Причина первого иска неизвестна. А вот 3,5 миллиона с «М.Видео» хотят взыскать за аренду: 3,3 млн — долг, 295 тысяч — неустойка.