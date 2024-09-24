Гипермаркет закрылся, а суды начались: «Сити Молл» судится с «Европой»

Posted 24 сентября, 14:25
Published 24 сентября, 14:25
Modified 24 сентября, 14:27
Updated 24 сентября, 14:27
Гипермаркет «Европа» закрылся в торговом центре «Сити Молл». Вход в магазин ограничен, с фасада ТРЦ начали снимать вывеску.
Первая информация о закрытии гипермаркета появилась около трёх месяцев назад, когда полки магазина выглядели полупустыми. Это заставило покупателей предположить, что магазин распродаёт остатки и готовится к закрытию. Однако администрация ТРЦ тогда заявила, что договор аренды с гипермаркетом всё ещё в силе.
Спустя некоторое время в картотеке дел появилась информация о том, что компания «Южный Полюс» обратилась с иском в Арбитражный суд Белгородской области к фирме «Европа». Дело касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам аренды.
Сумма требований составила 2,5 млн рублей. Других подробностей пока нет. Известно, что дело рассматривается в суде первой инстанции.
Это не первые судебные споры ТРЦ с арендаторами. К примеру, «Южный полюс» судился со «Спортмастером», компаниями «Элис Фэшн Рус», «Мастерская комфорта» и «Бегемотик Белгород».