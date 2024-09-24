Гипермаркет закрылся, а суды начались: «Сити Молл» судится с «Европой»

Первая информация о закрытии гипермаркета появилась около трёх месяцев назад, когда полки магазина выглядели полупустыми. Это заставило покупателей предположить, что магазин распродаёт остатки и готовится к закрытию. Однако администрация ТРЦ тогда заявила, что договор аренды с гипермаркетом всё ещё в силе.