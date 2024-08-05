Апелляция не помогла: «М.Видео» всё же заплатит «Сити Моллу» в Белгороде?

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение нижестоящей инстанции по делу «Сити Молла» и «М.Видео» без изменений. Напомним, что первый обращался в Арбитражный суд города Москвы из-за того, что «М.Видео» отказалось оплачивать аренду, которую не снизили из-за расширения ещё одного магазина электроники «ДНС» в торговом центре. Так, долг, который должен вернуть «М.Видео» торговому центру, составил 3,5 млн рублей.