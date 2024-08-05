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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

«М.Видео» проиграло апелляцию в суде по аренде в «Сити Молле» в Белгороде

Апелляция не помогла: «М.Видео» всё же заплатит «Сити Моллу» в Белгороде?

5 августа 2024, 11:30
Фото: 1MI

«М.Видео» проиграло апелляцию в суде по аренде в «Сити Молле» в Белгороде

«Сити Молл» взыскал с «М.Видео» 3,5 млн рублей за долг по аренде. Апелляционный суд оставил решение без изменений.
Сюжет
Суд

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение нижестоящей инстанции по делу «Сити Молла» и «М.Видео» без изменений. Напомним, что первый обращался в Арбитражный суд города Москвы из-за того, что «М.Видео» отказалось оплачивать аренду, которую не снизили из-за расширения ещё одного магазина электроники «ДНС» в торговом центре. Так, долг, который должен вернуть «М.Видео» торговому центру, составил 3,5 млн рублей.

Согласно условиям договора аренды, если в торговом центре появляется другой магазин электроники и бытовой техники, площадь которого будет больше 70 м², то «Сити Молл» должен уведомить «М.Видео» и снизить стоимость аренды. За каждые 20 м² аренда снижается на 1%. Площадь «ДНС», согласно данным в решении суда, более 100 м².

Но оказалось, что «Сити Молл» — это три разных здания, а свободный проход между ними не делает здание одним. Так, расширившийся «ДНС» находился в другом здании, а значит, оснований для снижения аренды не было.

Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в арбитражном суде Московского округа.

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