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Published Сегодня, 12:44

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В «М.Видео» прокомментировали публикацию Бел.Ру о суде с белгородским «Сити Моллом»

В «М.Видео» прокомментировали публикацию Бел.Ру о суде с белгородским «Сити Моллом»

2 июня 2024, 12:44
Фото: сайт ТРК «Сити Молл Белгородский»
Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с компании около 3,5 млн рублей долга по аренде помещения в белгородском торговом комплексе. В московской компании рассказали Бел.Ру, что намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
Сюжет
Суд

Ранее мы писали, что владелец «Сити Молла Белгородского» — компания Ольги Савченко и Лины Зотовой «Южный полюс» отсудила у ООО МВМ более 3,5 млн рублей по аренде помещений за сентябрь 2023 года.

Пресс-служба компании М.Видео-Эльдорадо обратилось в редакцию Бел.Ру с просьбой опубликовать свой комментарий по этому делу. Так, компания «М.Видео» намерена обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции, полагая, что в судебном акте не учтены ключевые обстоятельства спора.

«Компания „Южный полюс“ возвела Торговый центр „Сити Молл“, состоящий из трёх зданий, поставила их на кадастровый учет и оформила право собственности на каждый объект недвижимости как на отдельное здание. Однако любой, кто был в „Сити Молл“, знает, что это единое торговое пространство, объединённое общей концепцией и торговыми галереями, а не три самостоятельных торговых центра», — заявили в компании.

В договоре аренды указывалось право «М.Видео» снижать плату при изменении конкурентной среды. Из этого правила исключили магазин «ДНС», который уже на тот момент располагался в здании «Сити Молла» с другим кадастровым номером. Но после в ТРЦ открылся гипермаркет «ДНС» площадью в восемь раз выше ранее согласованной в договоре.

«Компания „М.Видео“ воспользовалась своим правом на снижение арендной платы. Суд не выяснил обстоятельства, по которым стороны в договоре аренды исключили из правила о снижении арендной платы при изменении конкурентной среды магазин ДНС, который изначально размещался в здании с другим кадастровым номером», — говорится в сообщении.

Отметим, что в арбитраже Москвы рассматривается ещё один иск «Южного полюса» к ООО МВМ на примерно ту же сумму, но уже по арендному долгу за октябрь прошлого года. Следующее заседание по этому делу состоится в августе 2024 года.

«ДНС» не помог «М.Видео» не платить аренду: «Сити Молл» черед суд взыскал 3,6 млн
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