В «М.Видео» прокомментировали публикацию Бел.Ру о суде с белгородским «Сити Моллом»

В договоре аренды указывалось право «М.Видео» снижать плату при изменении конкурентной среды. Из этого правила исключили магазин «ДНС», который уже на тот момент располагался в здании «Сити Молла» с другим кадастровым номером. Но после в ТРЦ открылся гипермаркет «ДНС» площадью в восемь раз выше ранее согласованной в договоре.