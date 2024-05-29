«Сити Молл» не закрылся после очередных «прилётов»: людей мало, продавцы скучают

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Торгово-развлекательный центр «Сити Молл» снова открыл свои двери посетителям несмотря на прилёт по территории и зданию 25 мая 2024 года. Руководство центра сообщало, что штрафных санкций к предпринимателям, которые не будут открывать точки, не будет.
Позже с редакцией Бел.Ру связался отец одной из сотрудниц магазина в ТРЦ. Он сообщил, что это предпринимателям якобы угрожают штрафом в 3000 рублей за закрытые точки.
Сейчас «Сити Молл» открыт только частично, некоторые рестораны не работают. Почти половина магазинов одежды и аксессуаров не открылись. Частично не функционируют и маленькие торговые точки — островки.
Детские развлекательные центры, кинотеатр, пекарни, спортзал встречают закрытыми дверьми. А магазин товаров для дома «Порядок» недоступен из-за восстановительных работ.
На втором этаже людей очень мало, в один момент мы насчитали не больше десяти. На первом этаже людей больше, но даже в точке притяжения — гипермаркете «Европа» покупатели не собираются в очереди, а продавцы скучают за кассами.