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«Сити Молл» не закрылся после очередных «прилётов»: людей мало, продавцы скучают

«Сити Молл» не закрылся после очередных «прилётов»: людей мало, продавцы скучают

29 мая 2024, 13:45
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
25 мая 2024 года торговый центр опять попал под обстрел. Но на этот раз закрывать «Сити Молл» надолго не стали: некоторые точки общепита и магазины работают, а сотрудники ТРЦ продолжают создавать укрытия в здании и восстанавливать магазины после обстрелов.

Торгово-развлекательный центр «Сити Молл» снова открыл свои двери посетителям несмотря на прилёт по территории и зданию 25 мая 2024 года. Руководство центра сообщало, что штрафных санкций к предпринимателям, которые не будут открывать точки, не будет.

Позже с редакцией Бел.Ру связался отец одной из сотрудниц магазина в ТРЦ. Он сообщил, что это предпринимателям якобы угрожают штрафом в 3000 рублей за закрытые точки.

Сейчас «Сити Молл» открыт только частично, некоторые рестораны не работают. Почти половина магазинов одежды и аксессуаров не открылись. Частично не функционируют и маленькие торговые точки — островки.

Детские развлекательные центры, кинотеатр, пекарни, спортзал встречают закрытыми дверьми. А магазин товаров для дома «Порядок» недоступен из-за восстановительных работ.

На втором этаже людей очень мало, в один момент мы насчитали не больше десяти. На первом этаже людей больше, но даже в точке притяжения — гипермаркете «Европа» покупатели не собираются в очереди, а продавцы скучают за кассами.

Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
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