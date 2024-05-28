Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
ТЦ «Сити Молл» оказался под обстрелом ВСУ 25 мая. Было зафиксировано три прилёта. Никто не пострадал.
27 мая в соцсетях ТЦ сообщили, что в «Сити Молле» работает несколько кафе и ресторанов общепита. Остальные же заведения закрыты. При этом, судя по обращению торгового центра от ООО «Южный полюс» к арендаторам, принимать решение о возобновлении коммерческой деятельности будут предприниматели. Штрафных санкции за неведение коммерческой деятельности не будет.
При этом в редакцию Бел.Ру обратился отец одной из сотрудниц, которая работает на индивидуального предпринимателя в ТЦ. Он рассказал, что при устном общении руководства ТЦ и арендаторов «речь идёт о добровольно-принудительном открытии точек» — за невыход на работу и не открытие магазина якобы угрожают штрафом в 3000 рублей.
Дочка работает у одного из индивидуальных предпринимателей. Сейчас она находится в Воронеже. На работу не вышла, магазин не открыла. Скорее всего, завтра ей придётся выходить. И вполне возможно — под обстрелами. Каждый владелец торговой точки открывается на свой страх и риск. Кто не открылся, с того всё равно продолжают брать арендную плату.
Дмитрий
Белгородец также отметил, что владелица ИП, у которой работает дочка, обращалась к руководству торгового центра с просьбой не открываться под обстрелами.
Есть большая вероятность, что после прилёта по «Эпицентру» в Харькове, следующей целью в Белгороде будет торговый центр «Сити Молл».
Дмитрий
При этом в соцсетях ТЦ сказано следующее: «Открывать свой магазин/ресторан/и т. д. или нет — выбор каждого арендатора».