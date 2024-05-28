Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»

При этом в редакцию Бел.Ру обратился отец одной из сотрудниц, которая работает на индивидуального предпринимателя в ТЦ. Он рассказал, что при устном общении руководства ТЦ и арендаторов «речь идёт о добровольно-принудительном открытии точек» — за невыход на работу и не открытие магазина якобы угрожают штрафом в 3000 рублей.