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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Попавший под обстрел ТЦ на Харгоре в Белгороде сообщил о временном закрытии

В «Сити Молл» в Белгороде снова прилетел снаряд, но кафе в ТЦ вернулись к работе

27 мая 2024, 08:36
Фото: «Сити Молл Белгородский»

Попавший под обстрел ТЦ на Харгоре в Белгороде сообщил о временном закрытии

Речь идёт о «Сити Молле Белгородском». В субботу, 25 мая, торговый центр пострадал при атаке ВСУ. Подробности сообщают в соцсетях торгово-развлекательного центра.

Во время обстрела ВСУ 25 мая в «Сити Моле» было зафиксировано три прилёта. Два из них пришлись на территорию МТРК, третье — в кровлю над одним из кинозалов «Синема Парка».

Никто из сотрудников, которые дежурили в закрытом ТЦ, не пострадал.

Фото: "Сити Молл Белгородский"

Накануне в ТЦ уточнили, что к устранению последствий приступят, как только свою работу закончат оперативные службы. Также сообщалось, что «Сити Молл» на время закроют.

Сегодня, 27 мая, в соцсетях ТЦ сообщили, что в «Сити Молле» в настоящий момент работает несколько кафе и ресторанов общепита: «БургерКинг», «Кофемолка», Chuck Coffee, «Ташир», MyBox. Эти кафе и рестораны будут работать до 20:00. Остальные же заведения закрыты.

«Фонарь» публикует обращение к арендатору торгового центра от ООО «Южный полюс», в котором говорится, что принимать решение о возобновлении коммерческой деятельности будет арендатор. Штрафные санкции за неведение коммерческой деятельности применяться не будут.

Фото: «Фонарь»
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#Алина Харина#Общество#Белгородский район#Новости Белгорода#Сити молл#Торговый центр#Белгород
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