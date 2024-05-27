В «Сити Молл» в Белгороде снова прилетел снаряд, но кафе в ТЦ вернулись к работе

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Во время обстрела ВСУ 25 мая в «Сити Моле» было зафиксировано три прилёта. Два из них пришлись на территорию МТРК, третье — в кровлю над одним из кинозалов «Синема Парка».
Никто из сотрудников, которые дежурили в закрытом ТЦ, не пострадал.
Накануне в ТЦ уточнили, что к устранению последствий приступят, как только свою работу закончат оперативные службы. Также сообщалось, что «Сити Молл» на время закроют.
Сегодня, 27 мая, в соцсетях ТЦ сообщили, что в «Сити Молле» в настоящий момент работает несколько кафе и ресторанов общепита: «БургерКинг», «Кофемолка», Chuck Coffee, «Ташир», MyBox. Эти кафе и рестораны будут работать до 20:00. Остальные же заведения закрыты.
«Фонарь» публикует обращение к арендатору торгового центра от ООО «Южный полюс», в котором говорится, что принимать решение о возобновлении коммерческой деятельности будет арендатор. Штрафные санкции за неведение коммерческой деятельности применяться не будут.