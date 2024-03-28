Молодой педагог из приграничья погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб уроженец Брянской области — 30-летний Дмитрий Башлыков. 22 марта он отправился на концерт любимой группы «Пикник». После трагедии молодой мужчина какое-то время считался пропавшим без вести. Однако 27 марта МЧС обновило список жертв теракта — имя брянца было в этом перечне.