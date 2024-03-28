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Брянцы вспоминают погибшего из-за теракта в «Крокус Сити Холле» земляка

Молодой педагог из приграничья погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

28 марта 2024, 14:21
Фото: 1MI

Брянцы вспоминают погибшего из-за теракта в «Крокус Сити Холле» земляка

Ранее 30-летний преподаватель считался пропавшим без вести. Однако накануне имя Дмитрия Башлыкова появилось в списке жертв: перечень ведёт МЧС. 22 марта молодой мужчина ушёл на концерт любимой группы «Пикник» и не вернулся, пишут «Брянские новости».

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб уроженец Брянской области — 30-летний Дмитрий Башлыков. 22 марта он отправился на концерт любимой группы «Пикник». После трагедии молодой мужчина какое-то время считался пропавшим без вести. Однако 27 марта МЧС обновило список жертв теракта — имя брянца было в этом перечне.

Дмитрий Башлыков окончил филологический факультет Брянского государственного университета. Несколько лет он работал в местном педагогическом колледже, а в минувшем году переехал в Зеленоград.

В Подмосковье Дмитрий Башлыков преподавал русский язык и литературу в школе имени Петра Капицы. Педагог работал с учениками 5-8-х классов.

Главным своим хобби Башлыков называл «посещение мест, связанных с писателями и их произведениями — усадьбы, квартиры, дома, места действия рассказов, повестей, романов».

Родные и близкие Дмитрия Башлыкова до последнего верили, что он выйдет на связь. Однако с концерта молодой педагог так и не вернулся.

После трагедии в «Крокус Сити Холле» белгородцам стали рассылать призывы к терактам
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