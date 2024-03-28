Молодой педагог из приграничья погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб уроженец Брянской области — 30-летний Дмитрий Башлыков. 22 марта он отправился на концерт любимой группы «Пикник». После трагедии молодой мужчина какое-то время считался пропавшим без вести. Однако 27 марта МЧС обновило список жертв теракта — имя брянца было в этом перечне.
Дмитрий Башлыков окончил филологический факультет Брянского государственного университета. Несколько лет он работал в местном педагогическом колледже, а в минувшем году переехал в Зеленоград.
В Подмосковье Дмитрий Башлыков преподавал русский язык и литературу в школе имени Петра Капицы. Педагог работал с учениками 5-8-х классов.
Главным своим хобби Башлыков называл «посещение мест, связанных с писателями и их произведениями — усадьбы, квартиры, дома, места действия рассказов, повестей, романов».
Родные и близкие Дмитрия Башлыкова до последнего верили, что он выйдет на связь. Однако с концерта молодой педагог так и не вернулся.