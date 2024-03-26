После трагедии в «Крокус Сити Холле» белгородцам стали рассылать призывы к терактам

После трагедии в «Крокус Сити Холле» резко возросло количество звонков и сообщений с призывами к совершению терактов в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. В том числе сообщения поступают детям. Злоумышленники призывают совершить диверсии за деньги.