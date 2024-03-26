После трагедии в «Крокус Сити Холле» белгородцам стали рассылать призывы к терактам

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
После трагедии в «Крокус Сити Холле» резко возросло количество звонков и сообщений с призывами к совершению терактов в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. В том числе сообщения поступают детям. Злоумышленники призывают совершить диверсии за деньги.
ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на провокации. Также белгородцам советуют проговорить с детьми и убедить их не вступать в подобные переписки. Обо всех таких поступивших сообщениях необходимо проинформировать полицию.