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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Белгородцам начали поступать сообщения с призывами к совершению терактов

После трагедии в «Крокус Сити Холле» белгородцам стали рассылать призывы к терактам

26 марта 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам начали поступать сообщения с призывами к совершению терактов

Звонки и сообщения поступают с подменных номеров с территории Украины. Звонят в том числе детям. ФСБ России призывает родителей рассказать детям о том, что вступать в подобные переписки нельзя.
Сюжет
ФСБ

После трагедии в «Крокус Сити Холле» резко возросло количество звонков и сообщений с призывами к совершению терактов в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. В том числе сообщения поступают детям. Злоумышленники призывают совершить диверсии за деньги.

ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на провокации. Также белгородцам советуют проговорить с детьми и убедить их не вступать в подобные переписки. Обо всех таких поступивших сообщениях необходимо проинформировать полицию.

Фото: соцсети
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#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Новости Белгорода#Теракт#Белгород#Алина Харина
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