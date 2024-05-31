«ДНС» не помог «М.Видео» не платить аренду: «Сити Молл» черед суд взыскал 3,6 млн

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Торговый центр «Сити Молл» в лице своего владельца — компании «Южный полюс» через суд добился выплаты за аренду помещения и компенсацию за просроченный платёж от «М.Видео». Последний апеллировал тем, что по договору аренда должна быть меньше, ведь в торговом центре появился «ДНС» и расширил свою площадь.
Заключая договор, юридические лица добавили туда пункт — если в «Сити Молле» появляется другой магазин бытовой техники и электроники больше 70 м² (но не более трёх штук магазинов), то за каждые 20 м² магазина «М.Видео» может платить на 1% меньше от аренды.
По данным в решении Арбитражного суда города Москвы, площадь «ДНС» — 102 м², а значит «М.Видео» должен платить на 5% меньше. Но тут всё не так однозначно.
Юридически «Сити Молл» — это три здания, которые построены на трёх разных земельных участках, а «возможность сквозного прохода из одного здания в другое не изменяет их статус как отдельно стоящих», — пишут в решении суда.
«М.Видео» приводит доводы, что «ДНС» - новый продавец бытовой техники, но суд с этим также не соглашается. Раньше магазин тоже был, но «М.Видео» и торговый центр не согласовали возможность изменения арендной платы из-за работающего конкурента.
Как доказательство «М.Видео» привели страницу «ВКонтакте» торгового центра, где размещена информация о магазине «ДНС», но суд отклонил это заявление, так как такая новость является маркетингом.
Суд постановил взыскать с «Сити Молла» задолженность по арендной плате за сентябрь 2023 года в размере 3,4 млн рублей, пени за просрочку за
период с 12.09.2023 г. по 16.10.2023 г. в размере 59,6 тысячи рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 41,9 тысяч рублей.
Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течении месяца.