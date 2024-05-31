«ДНС» не помог «М.Видео» не платить аренду: «Сити Молл» черед суд взыскал 3,6 млн

Торговый центр «Сити Молл» в лице своего владельца — компании «Южный полюс» через суд добился выплаты за аренду помещения и компенсацию за просроченный платёж от «М.Видео». Последний апеллировал тем, что по договору аренда должна быть меньше, ведь в торговом центре появился «ДНС» и расширил свою площадь.