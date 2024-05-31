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Владельцы «Сити Молла» в Белгороде выиграли суд у «М.Видео» из-за аренды

«ДНС» не помог «М.Видео» не платить аренду: «Сити Молл» черед суд взыскал 3,6 млн

31 мая 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney

Владельцы «Сити Молла» в Белгороде выиграли суд у «М.Видео» из-за аренды

Владельцы «М.Видео» не стали платить аренду «Сити Моллу» за сентябрь 2023 года из-за расширения «ДНС». Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с магазина бытовой техники почти 4 млн рублей.

Торговый центр «Сити Молл» в лице своего владельца — компании «Южный полюс» через суд добился выплаты за аренду помещения и компенсацию за просроченный платёж от «М.Видео». Последний апеллировал тем, что по договору аренда должна быть меньше, ведь в торговом центре появился «ДНС» и расширил свою площадь.

Заключая договор, юридические лица добавили туда пункт — если в «Сити Молле» появляется другой магазин бытовой техники и электроники больше 70 м² (но не более трёх штук магазинов), то за каждые 20 м² магазина «М.Видео» может платить на 1% меньше от аренды.

По данным в решении Арбитражного суда города Москвы, площадь «ДНС» — 102 м², а значит «М.Видео» должен платить на 5% меньше. Но тут всё не так однозначно.

Юридически «Сити Молл» — это три здания, которые построены на трёх разных земельных участках, а «возможность сквозного прохода из одного здания в другое не изменяет их статус как отдельно стоящих», — пишут в решении суда.

«М.Видео» приводит доводы, что «ДНС» - новый продавец бытовой техники, но суд с этим также не соглашается. Раньше магазин тоже был, но «М.Видео» и торговый центр не согласовали возможность изменения арендной платы из-за работающего конкурента.

Как доказательство «М.Видео» привели страницу «ВКонтакте» торгового центра, где размещена информация о магазине «ДНС», но суд отклонил это заявление, так как такая новость является маркетингом.

Суд постановил взыскать с «Сити Молла» задолженность по арендной плате за сентябрь 2023 года в размере 3,4 млн рублей, пени за просрочку за
период с 12.09.2023 г. по 16.10.2023 г. в размере 59,6 тысячи рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 41,9 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течении месяца.

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