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Суд вынес решение по спору «Сити Молла» и «М.Видео» в Белгороде

«Сити Молл» vs «М.Видео»: суд решил взыскать долг, но сократил неустойку в пять раз

27 августа 2024, 08:10
Фото: 1MI

Суд вынес решение по спору «Сити Молла» и «М.Видео» в Белгороде

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску «Южный полис» к «МВМ». Суд сократил неустойку, которую требовал «Сити Молл», в пять раз.

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску ООО «Южный полис» к ООО «МВМ». «Южный полис» — владелец белгородского торгового центра «Сити Молл», где находится магазин «М.Видео». Магазин электроники отказался платить аренду в октябре 2023 года, ведь согласно договору, при появлении в торговом центре нового магазина бытовой техники площадью больше 70 м², арендная ставка для «М.Видео» должна была снизиться.

Суд доводы ответчика не принял. «Южный полис» хотел взыскать 3,6 млн рублей, из них 3,3 млн рублей — задолженность, а остальное — неустойка.

В итоге суд снизил неустойку с почти 265 тысяч рублей до 53 тысяч рублей. Сумма основного долга осталась неизменной. Также «МВМ» должен заплатить госпошлину в размере 40 тысяч рублей.

Решение, вынесенное 22 августа, может быть обжаловано в месячный срок.

Напомним, что с 2023 года стало известно о двух исках, которые подал «Сити Молл» к магазину бытовой техники.

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