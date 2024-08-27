«Сити Молл» vs «М.Видео»: суд решил взыскать долг, но сократил неустойку в пять раз

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску ООО «Южный полис» к ООО «МВМ». «Южный полис» — владелец белгородского торгового центра «Сити Молл», где находится магазин «М.Видео». Магазин электроники отказался платить аренду в октябре 2023 года, ведь согласно договору, при появлении в торговом центре нового магазина бытовой техники площадью больше 70 м², арендная ставка для «М.Видео» должна была снизиться.
Суд доводы ответчика не принял. «Южный полис» хотел взыскать 3,6 млн рублей, из них 3,3 млн рублей — задолженность, а остальное — неустойка.
В итоге суд снизил неустойку с почти 265 тысяч рублей до 53 тысяч рублей. Сумма основного долга осталась неизменной. Также «МВМ» должен заплатить госпошлину в размере 40 тысяч рублей.
Решение, вынесенное 22 августа, может быть обжаловано в месячный срок.
Напомним, что с 2023 года стало известно о двух исках, которые подал «Сити Молл» к магазину бытовой техники.