«Сити Молл» vs «М.Видео»: суд решил взыскать долг, но сократил неустойку в пять раз

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску ООО «Южный полис» к ООО «МВМ». «Южный полис» — владелец белгородского торгового центра «Сити Молл», где находится магазин «М.Видео». Магазин электроники отказался платить аренду в октябре 2023 года, ведь согласно договору, при появлении в торговом центре нового магазина бытовой техники площадью больше 70 м², арендная ставка для «М.Видео» должна была снизиться.