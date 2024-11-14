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Posted 14 ноября, 13:03

Published 14 ноября, 13:03

Modified 14 ноября, 13:05

Updated 14 ноября, 13:05

Пробитая осколком газовая колонка

«Люди, конечно, напуганы»: в Белгороде продолжают подсчитывать ущерб от обстрела

14 ноября 2024, 13:03
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Пробитая осколком газовая колонка

В Белгороде после обстрела подтопило несколько квартир

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Новости Белгорода
На верхнем этаже в МКД пробило газовую колонку, из-за чего произошло подтопление. Сейчас специалисты закрывают тепловой контур по временной схеме. Также скоро подрядчикам должны передать информацию о необходимом количестве стеклопакетов, заявил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде после обстрела подтопило несколько квартир. Произошло это из-за того, что на верхнем этаже осколком пробило газовую колонку.

Что же касается остальных разрушений, информация не изменилась. Напомним, что их выявили в 11 квартирах шести многоквартирных домов, в частном доме и двух коммерческих объектах. Во всех перечисленных случаях повреждено остекление. Вскоре подрядчикам должны передать информацию о необходимом количестве стеклопакетов.

Повреждения при обстреле получила и линия электропередачи, однако её работу оперативно восстановили.

Осколками задело восемь машин. Один автомобиль стоял на перекрёстке и мешал движению. Его уже отправили на спецстоянку.

Ранее в Сети появилось видео с повреждённым авто. Его водитель чудом уцелел.

Мэр Валентин Демидов заявил, что белгородцы «конечно, напуганы, переживают» — в том числе за имущество. Градоначальник заверил, что всё постараются восстановить оперативно.

Напомним, что при обстреле Белгорода пострадала женщина — у неё контузия и баротравма. Очевидцы ранее рассказали, как застали атаку.

Последствия обстрела Белгорода 14 ноября Последствия обстрела Белгорода 14 ноября
Последствия обстрела Белгорода 14 ноября Последствия обстрела Белгорода 14 ноября
Последствия обстрела Белгорода 14 ноября Последствия обстрела Белгорода 14 ноября
Последствия обстрела Белгорода 14 ноябряПоследствия обстрела Белгорода 14 ноября
Последствия обстрела Белгорода 14 ноября . Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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