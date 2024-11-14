«Люди, конечно, напуганы»: в Белгороде продолжают подсчитывать ущерб от обстрела

Что же касается остальных разрушений, информация не изменилась. Напомним, что их выявили в 11 квартирах шести многоквартирных домов, в частном доме и двух коммерческих объектах. Во всех перечисленных случаях повреждено остекление. Вскоре подрядчикам должны передать информацию о необходимом количестве стеклопакетов.