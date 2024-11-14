«Люди, конечно, напуганы»: в Белгороде продолжают подсчитывать ущерб от обстрела

Posted 14 ноября, 13:03
Published 14 ноября, 13:03
Modified 14 ноября, 13:05
Updated 14 ноября, 13:05
В Белгороде после обстрела подтопило несколько квартир. Произошло это из-за того, что на верхнем этаже осколком пробило газовую колонку.
Что же касается остальных разрушений, информация не изменилась. Напомним, что их выявили в 11 квартирах шести многоквартирных домов, в частном доме и двух коммерческих объектах. Во всех перечисленных случаях повреждено остекление. Вскоре подрядчикам должны передать информацию о необходимом количестве стеклопакетов.
Повреждения при обстреле получила и линия электропередачи, однако её работу оперативно восстановили.
Осколками задело восемь машин. Один автомобиль стоял на перекрёстке и мешал движению. Его уже отправили на спецстоянку.
Ранее в Сети появилось видео с повреждённым авто. Его водитель чудом уцелел.
Мэр Валентин Демидов заявил, что белгородцы «конечно, напуганы, переживают» — в том числе за имущество. Градоначальник заверил, что всё постараются восстановить оперативно.
Напомним, что при обстреле Белгорода пострадала женщина — у неё контузия и баротравма. Очевидцы ранее рассказали, как застали атаку.