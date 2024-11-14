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Posted 14 ноября, 11:22

Published 14 ноября, 11:22

Modified 14 ноября, 11:24

Updated 14 ноября, 11:24

В Белгороде водитель чудом выжил во время обстрела

В Белгороде водитель чудом выжил во время обстрела

14 ноября 2024, 11:22
Фото: Мир Белогорья.
Сюжет
Новости Белгорода
Днём 14 ноября ВСУ обстреляли Белгород. Прилёты были в северной части города, осколками посекло машину.

Один из снарядов упал на дорогу на перекрёстке улиц Садовая и Шершнёва. Осколками посекло легковой автомобиль. Как сообщил «Открытый Белгород» со ссылкой на очевидцев, водитель машины остался жив.

Обстрел произошёл около часа дня. ПВО сбила несколько воздушных целей, но были и прилёты. Пострадала одна женщина — у неё контузия и баротравма. В 11 квартирах шести МКД выбило окна, также пострадал частный дом, два коммерческих объекта и восемь автомобилей.

обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгорода. Фото: Мир Белогорья
Видео: Мир Белогорья.
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