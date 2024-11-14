В Белгороде водитель чудом выжил во время обстрела

Обстрел произошёл около часа дня. ПВО сбила несколько воздушных целей, но были и прилёты. Пострадала одна женщина — у неё контузия и баротравма. В 11 квартирах шести МКД выбило окна, также пострадал частный дом, два коммерческих объекта и восемь автомобилей.