В Белгороде водитель чудом выжил во время обстрела

Posted 14 ноября, 11:22
Published 14 ноября, 11:22
Modified 14 ноября, 11:24
Updated 14 ноября, 11:24
Один из снарядов упал на дорогу на перекрёстке улиц Садовая и Шершнёва. Осколками посекло легковой автомобиль. Как сообщил «Открытый Белгород» со ссылкой на очевидцев, водитель машины остался жив.
Обстрел произошёл около часа дня. ПВО сбила несколько воздушных целей, но были и прилёты. Пострадала одна женщина — у неё контузия и баротравма. В 11 квартирах шести МКД выбило окна, также пострадал частный дом, два коммерческих объекта и восемь автомобилей.