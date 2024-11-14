«Все стёкла выбило»: мужчина рассказал о том, как застал обстрел Белгорода

Posted 14 ноября, 11:29
Published 14 ноября, 11:29
Modified 14 ноября, 11:29
Updated 14 ноября, 11:29
Мужчина находился в здании, когда объявили ракетную опасность. Сирена зазвучала в городе в 12:52. Уже через минуту раздался грохот. Белгородец услышал сильный взрыв, ударной волной выбило окна.
«Вынесло взрывной волной все окна по периметру на эту сторону, на другую. У нас большие окна, с той стороны ещё больше. Стёкла залетели внутрь. Мастер был на приёмке, для него это просто второй день рождения. Никто не пострадал внутри. Вот и всё», — рассказал он журналистам.
Внутри помещения всё засыпало осколками. Есть и другие последствия: обломок ракеты упал прямо на дорогу, в многоэтажках выбило окна. Губернатор сообщил, что была ранена женщина.