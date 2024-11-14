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Posted 14 ноября, 11:29

Published 14 ноября, 11:29

Modified 14 ноября, 11:29

Updated 14 ноября, 11:29

Житель рассказывает об обстреле

«Все стёкла выбило»: мужчина рассказал о том, как застал обстрел Белгорода

14 ноября 2024, 11:29
Фото: Telegram-канал «Белгород-медиа». Житель рассказывает об обстреле

Белгородцы рассказывают о последствиях удара ВСУ по городу

Сюжет
Новости Белгорода
Четверг принёс белгородцам не только снег, но и очередной обстрел. Атакован областной центр. Известно, что пострадала женщина, в Сети местные жители публикуют кадры последствий прилётов. Один из мужчин, находившихся в этот момент в центре города, рассказал, как всё было.

Мужчина находился в здании, когда объявили ракетную опасность. Сирена зазвучала в городе в 12:52. Уже через минуту раздался грохот. Белгородец услышал сильный взрыв, ударной волной выбило окна.

«Вынесло взрывной волной все окна по периметру на эту сторону, на другую. У нас большие окна, с той стороны ещё больше. Стёкла залетели внутрь. Мастер был на приёмке, для него это просто второй день рождения. Никто не пострадал внутри. Вот и всё», — рассказал он журналистам.

Внутри помещения всё засыпало осколками. Есть и другие последствия: обломок ракеты упал прямо на дорогу, в многоэтажках выбило окна. Губернатор сообщил, что была ранена женщина.

Видео: Telegram-канал «Белгород-медиа». Житель рассказывает об обстреле
Есть пострадавшая: что ещё известно о последствиях обстрела Белгорода?
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