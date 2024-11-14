«Все стёкла выбило»: мужчина рассказал о том, как застал обстрел Белгорода

Белгородцы рассказывают о последствиях удара ВСУ по городу

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Четверг принёс белгородцам не только снег, но и очередной обстрел. Атакован областной центр. Известно, что пострадала женщина, в Сети местные жители публикуют кадры последствий прилётов. Один из мужчин, находившихся в этот момент в центре города, рассказал, как всё было.