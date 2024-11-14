Десять месяцев обстрелов: Белгород живёт в новой реальности в 2024 году

В подсчётах мы не учли обстрелы, которые имели последствия в основном в Белгородском районе, а в Белгороде — несколько выбитых окон, обстрелы, которые были вообще без последствий, обстрелы с минимальными последствиями, такими, что невозможно даже определить местоположение — нет фото, фото без намеков на местность, горящая сухая трава также осталась без внимания. Подобные обстрелы без точных мест и пострадавшими, мы отметили — улица, но без дома, если это есть, район или просто прочерк с датой.