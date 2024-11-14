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Posted 14 ноября, 09:30

Published 14 ноября, 09:30

Modified 14 ноября, 09:30

Updated 14 ноября, 09:30

В Белгороде с 30 декабря было почти 60 дней с серьёзными обстрелами ВСУ

Десять месяцев обстрелов: Белгород живёт в новой реальности в 2024 году

14 ноября 2024, 09:30
Фото: 1MI.

В Белгороде с 30 декабря было почти 60 дней с серьёзными обстрелами ВСУ

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Эксклюзив
Редакция Бел.Ру подготовила новый спецпроект «Карта обстрелов 2024 года». Мы собрали и установили места прилётов за 2024 год. Что можно сказать при сухих подсчётах? Сколько было обстрелов? Видов оружия? Повторных прилётов? Ищите ответы в материале Бел.Ру.

Журналисты Бел.Ру подсчитали, проанализировали, собрали в одно место и отметили на карте все обстрелы Белгорода за десять месяцев текущего года. Правда, отправной точкой стали атаки ВСУ последних дней декабря 2023 года, когда Белгород подвергся самому сильному обстрелу на сегодняшний момент. Получился период с 29 декабря 2023 по 31 октября 2024 года.

Если не учитывать общее количество обстрелов, ведь иногда их было больше, чем один за день, то получается, что из десяти прошедших месяцев практически два месяца белгородцы прожили под обстрелами, а именно 59 дней.

Минимум 73 обстрела из минимум семи видов боеприпасов систем реактивного огня и ракет, атаки беспилотниками самолётного типа и дронами-камикадзе — это тот минимум, о котором сообщали Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов или Минобороны РФ. Белгородские чиновники никогда особо не делились информацией о типах боеприпасов, а военное ведомство ближе к лету 2024 «устало» писать про это. Остались периодически залетающие беспилотники в разнообразных количествах с последствиями и без.

В минимум в 14 мест прилетало повторно:

  • В торговый центр «Маяк» на улице 50-летия Белгородской области, 11, били дважды — 30 декабря и 8 июля.

  • Дважды атаковали аптеку и «Магнит» рядом с жилым домом на бульваре Юности, 4.

  • Белгородский зоопарк на Волчанской, 292Ж. 19 марта сообщили о гибели кенгуру Гранди из-за одной из атак, а 22 марта пропал белый лебедь из-за обстрелов.

  • Детский сад «Львёнок» на Горького, 31А — под обстрел попадал 17 марта и 2 сентября.

  • Гаражи рядом с Губкина, 17И пострадали 9 мая и 1 апреля.

  • Вторая городская больница на Губкина, 46 — 27 марта и 11 мая.

  • Жилой дом на улице Есенина, 50 оказывался под обстрелом 22 марта и 16 сентября.

  • На проезде Автомобилистов, 4, где располагается фитнес-клуб «Санта Моника», также атаковали два раза — 13 мая и 14 мая.

  • В многоэтажке на Щорса, 45К два обстрела оставило последствия — 15 марта и 16 сентября.

  • В здание «Белгород-Арены» на Щорса, 14В атаковали дважды — 21 марта и 29 марта.

  • В магазине «Лента» на Щорса, 43А повреждения после атак фиксировали дважды. Первый — 9 мая, второй через два дня — 11 мая.

  • Самыми пострадавшими от обстрелов оказались «Сити Молл» и теплица Белгорблагоустройства. Прилёты были 8 января, 15 марта, 16 марта, 11 мая, 12 мая, 25 мая, 30 августа, всего семь раз по торговому центру, по теплице — восемь раз, но когда установить не вышло. Информацию об атаках на объект рассказал Валентин Демидов отдельно.

На начало сентября в Белгороде было восстановлено уже шесть повреждённых объектов культурного наследия. Это:

  • Гостиница «Европейская» на проспекте Славы, 37
  • «Жилой дом» на улице Николая Чумичова, 37
  • «Конюшня», входящая в состав объекта культурного наследия «Усадьба Волковой — комплекс» на улице Корочанской, 318
  • «Здание бывшей женской гимназии. Образец архитектуры общественных зданий» на Народном бульваре, 74
  • «Административное здание» на Соборной площади, 4
  • «Административно-общественное здание» на улице Попова, 24

В подсчётах мы не учли обстрелы, которые имели последствия в основном в Белгородском районе, а в Белгороде — несколько выбитых окон, обстрелы, которые были вообще без последствий, обстрелы с минимальными последствиями, такими, что невозможно даже определить местоположение — нет фото, фото без намеков на местность, горящая сухая трава также осталась без внимания. Подобные обстрелы без точных мест и пострадавшими, мы отметили — улица, но без дома, если это есть, район или просто прочерк с датой.

Спецпроект «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год» по ссылке. Что это и как мы считали и находили адреса — в этом материале.

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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Белгород
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