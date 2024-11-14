Появились видео с места ЧП после обстрела Белгорода

Posted 14 ноября, 11:40
Published 14 ноября, 11:40
Modified 14 ноября, 11:42
Updated 14 ноября, 11:42
На кадрах видно, что в многоквартирных домах выбило окна, усыпанную осколками территорию огородили красно-белой лентой. Сейчас на места уже прибыли сотрудники администрации и оперативные службы. Они фиксируют масштабы разрушений.
К моменту написания материала последствия зафиксировали как минимум в 11 квартирах шести многоэтажных домов. Повреждения есть в частном доме и двух коммерческих объектах. Везде разбиты окна. Осколками также посекло восемь автомобилей.
Известно, что пострадала женщина. У неё диагностированы контузия и баротравма. Сейчас её доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.
Сирена зазвучала в городе примерно в 12:50, следом раздалась череда взрывов. Местные жители публиковали кадры последствий и рассказывали, где они находились в момент обстрела.