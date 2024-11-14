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Posted 14 ноября, 11:40

Published 14 ноября, 11:40

Modified 14 ноября, 11:42

Updated 14 ноября, 11:42

Последствия одного из прилётов в Белгороде

Появились видео с места ЧП после обстрела Белгорода

14 ноября 2024, 11:40
Фото: «Вести. Белгород». Последствия одного из прилётов в Белгороде
Сюжет
Новости Белгорода
Днём четверга Белгород попал под обстрел ВСУ. Впервые за долгое время ракетная опасность оказалась не «пустой». Журналисты «Вестей» публикуют видео последствий атаки на город

На кадрах видно, что в многоквартирных домах выбило окна, усыпанную осколками территорию огородили красно-белой лентой. Сейчас на места уже прибыли сотрудники администрации и оперативные службы. Они фиксируют масштабы разрушений.

К моменту написания материала последствия зафиксировали как минимум в 11 квартирах шести многоэтажных домов. Повреждения есть в частном доме и двух коммерческих объектах. Везде разбиты окна. Осколками также посекло восемь автомобилей.

Известно, что пострадала женщина. У неё диагностированы контузия и баротравма. Сейчас её доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.

Сирена зазвучала в городе примерно в 12:50, следом раздалась череда взрывов. Местные жители публиковали кадры последствий и рассказывали, где они находились в момент обстрела.

Видео: «Вести. Белгород». Последствия атаки на город
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