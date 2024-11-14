«Абирег»: при обстреле Белгорода снаряд попал в налоговую инспекцию

Posted 14 ноября, 13:12
Published 14 ноября, 13:12
Modified 14 ноября, 14:55
Updated 14 ноября, 14:55
Журналисты со ссылкой на собственный источник утверждают, что один из снарядов, которыми ВСУ атаковали областную столицу 14 ноября, попал в здание налоговой инспекции № 2. При этом сообщается о якобы нескольких раненых сотрудниках.
Официального подтверждения этой информации не было. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил только об одной пострадавшей. У женщины — контузия и баротравма. Ей уже оказывают помощь врачи.
Кроме того, были серьёзно повреждены машины, которые находились неподалёку от места прилёта.
UPD: как уточнили Бел.Ру в УФНС России, здания налоговой и сотрудники не пострадали. Повреждены несколько автомобилей инспекторов службы.