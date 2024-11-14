bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 13:12

Published 14 ноября, 13:12

Modified 14 ноября, 14:55

Updated 14 ноября, 14:55

Последствия обстрела Белгорода

«Абирег»: при обстреле Белгорода снаряд попал в налоговую инспекцию

14 ноября 2024, 13:12
Фото: «Мир Белогорья». Последствия обстрела Белгорода
Сюжет
Новости Белгорода
Издание со ссылкой на свой источник утверждает, что якобы есть раненые сотрудники. Официального подтверждения этой информации нет. Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что пострадал только один человек.

Журналисты со ссылкой на собственный источник утверждают, что один из снарядов, которыми ВСУ атаковали областную столицу 14 ноября, попал в здание налоговой инспекции № 2. При этом сообщается о якобы нескольких раненых сотрудниках.

Официального подтверждения этой информации не было. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил только об одной пострадавшей. У женщины — контузия и баротравма. Ей уже оказывают помощь врачи.

Кроме того, были серьёзно повреждены машины, которые находились неподалёку от места прилёта.

UPD: как уточнили Бел.Ру в УФНС России, здания налоговой и сотрудники не пострадали. Повреждены несколько автомобилей инспекторов службы.

Есть пострадавшая: что ещё известно о последствиях обстрела Белгорода?
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое бойцов охраны спецназначения ранены при атаке БПЛА под БелгородомОсколки снаряда едва не задели «Трампа» при обстреле Белгорода«Все стёкла выбило»: мужчина рассказал о том, как застал обстрел Белгорода
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Раненые#Налоговая инспекция#Белгород#Обстрел
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика