Трое бойцов охраны спецназначения ранены при атаке БПЛА под Белгородом

Posted 14 ноября, 12:22
Published 14 ноября, 12:22
Modified 14 ноября, 12:24
Updated 14 ноября, 12:24
Три человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородском районе. БПЛА ударил по автомобилю. Происшествие случилось в Черемошном.
Ранены трое бойцов СГУП «Охрана специального назначения». Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
За сутки число пострадавших от атак ВСУ в регионе увеличилось до четырёх. Ранее при обстреле Белгорода женщина получила контузию и баротравму.
Накануне, 13 ноября, при атаке дрона-камикадзе в Борисовском районе пострадали пять человек. Четверо из них продолжат лечение амбулаторно.