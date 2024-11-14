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Posted 14 ноября, 12:22

Published 14 ноября, 12:22

Modified 14 ноября, 12:24

Updated 14 ноября, 12:24

Три человека ранены при атаке БПЛА под Белгородом

Трое бойцов охраны спецназначения ранены при атаке БПЛА под Белгородом

14 ноября 2024, 12:22
Фото: 1MI. Три человека ранены при атаке БПЛА под Белгородом
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Белгородском районе. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Три человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородском районе. БПЛА ударил по автомобилю. Происшествие случилось в Черемошном.

Ранены трое бойцов СГУП «Охрана специального назначения». Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

За сутки число пострадавших от атак ВСУ в регионе увеличилось до четырёх. Ранее при обстреле Белгорода женщина получила контузию и баротравму.

Накануне, 13 ноября, при атаке дрона-камикадзе в Борисовском районе пострадали пять человек. Четверо из них продолжат лечение амбулаторно.

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