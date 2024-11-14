Число пострадавших от атаки дрона-камикадзе белгородцев увеличилось до пяти

Posted 14 ноября, 08:48
Published 14 ноября, 08:48
Modified 14 ноября, 08:48
Updated 14 ноября, 08:48
Вчера, 13 ноября, ВСУ выпустили по Борисовскому району семь беспилотников. В результате одной из атак — дроном-камикадзе — пострадали пять мирных жителей. Об одном из них стало известно только утром 14 ноября.
Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медпомощи его переведут в горбольницу №2 Белгорода. Остальных пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
Повреждения в муниципалитете получили один автомобиль и ЛЭП.
По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 34 боеприпаса и шесть БПЛА. Повреждения зафиксировали в 10 частных домах, одной надворной постройке, нежилом здании, авто, детской площадке, на линиях газо- и электроснабжения.
В Грайворонском округе в результате 16 ударов пострадал социальный объект, в Краснояружском и Белгородском районах из-за 12 ударов повреждены ЛЭП, авто и грузовик.
Над Валуйским округом сбили беспилотник — обошлось без последствий.