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Posted 14 ноября, 08:48

Published 14 ноября, 08:48

Modified 14 ноября, 08:48

Updated 14 ноября, 08:48

Белгородская область подверглась обстрелам и атакам беспилотников

Число пострадавших от атаки дрона-камикадзе белгородцев увеличилось до пяти

14 ноября 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney. Белгородская область подверглась обстрелам и атакам беспилотников
Сюжет
Обстрел
Населённые пункты были под огнём более 80 раз. Есть пострадавшие. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера, 13 ноября, ВСУ выпустили по Борисовскому району семь беспилотников. В результате одной из атак — дроном-камикадзе — пострадали пять мирных жителей. Об одном из них стало известно только утром 14 ноября.

Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медпомощи его переведут в горбольницу №2 Белгорода. Остальных пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения в муниципалитете получили один автомобиль и ЛЭП.

По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 34 боеприпаса и шесть БПЛА. Повреждения зафиксировали в 10 частных домах, одной надворной постройке, нежилом здании, авто, детской площадке, на линиях газо- и электроснабжения.

В Грайворонском округе в результате 16 ударов пострадал социальный объект, в Краснояружском и Белгородском районах из-за 12 ударов повреждены ЛЭП, авто и грузовик.

Над Валуйским округом сбили беспилотник — обошлось без последствий.

В белгородском приграничье четверо мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ
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