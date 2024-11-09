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Posted 9 ноября, 18:52

Published 9 ноября, 18:52

Modified 9 ноября, 18:54

Updated 9 ноября, 18:54

СМП

Дроны ВСУ атаковали Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, ранены двое

9 ноября 2024, 18:52
Фото: 1MI. СМП

В Белгородской области женщина и боец самообороны пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Сюжет
Новости Белгорода
Двое белгородцев пострадали от атак дронов ВСУ. В Устинке женщина ранена осколками и госпитализирована, в Цаповке боец самообороны получил травму. Также в Репяховке повреждён коммерческий объект и автомобиль.

Украинские беспилотники атаковали село Устинка Белгородского района. Дрон-камикадзе повредил припаркованный легковой автомобиль. Получила осколочные ранения обеих ног женщина. Её доставили в горбольницу №2 Белгорода.

В Борисовском районе в селе Цаповка при атаке FPV-дрона ранения получил боец самообороны. С минно-взрывной травмой он также доставлен в горбольницу №2. Лечение мужчина пройдёт амбулаторно.

В селе Репяховка в Краснояружском районе пострадал коммерческий объект и автомобиль. FPV-дрон сбросил там взрывное устройство.

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