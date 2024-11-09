Дроны ВСУ атаковали Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, ранены двое

В Белгородской области женщина и боец самообороны пострадали при атаке БПЛА ВСУ

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Двое белгородцев пострадали от атак дронов ВСУ. В Устинке женщина ранена осколками и госпитализирована, в Цаповке боец самообороны получил травму. Также в Репяховке повреждён коммерческий объект и автомобиль.