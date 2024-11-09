Дроны ВСУ атаковали Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, ранены двое

Posted 9 ноября, 18:52
Published 9 ноября, 18:52
Modified 9 ноября, 18:54
Updated 9 ноября, 18:54
Украинские беспилотники атаковали село Устинка Белгородского района. Дрон-камикадзе повредил припаркованный легковой автомобиль. Получила осколочные ранения обеих ног женщина. Её доставили в горбольницу №2 Белгорода.
В Борисовском районе в селе Цаповка при атаке FPV-дрона ранения получил боец самообороны. С минно-взрывной травмой он также доставлен в горбольницу №2. Лечение мужчина пройдёт амбулаторно.
В селе Репяховка в Краснояружском районе пострадал коммерческий объект и автомобиль. FPV-дрон сбросил там взрывное устройство.