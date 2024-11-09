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Posted 9 ноября, 15:28

Published 9 ноября, 15:28

Modified 9 ноября, 15:30

Updated 9 ноября, 15:30

Больница

Село Новое Волоконовского района подверглось атакам ВСУ: трое мирных жителей ранены

9 ноября 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney. Больница

Трое белгородцев получили ранения при атаке ВСУ на Волоконовский район

Сюжет
Новости Белгорода
После новых атак со стороны ВСУ на село Новое Волоконовского района три мирных жителя получили осколочные ранения. Двоим оказали помощь и отпустили домой, третий пострадавший — в Валуйской ЦРБ. Также зафиксированы повреждения нескольких автомобилей, информация о происшествии уточняется.

Согласно оперативной информации, ВСУ снова нанесли удар по Белгородской области с помощью беспилотников. Украинские БПЛА атаковали село Новое в Валуйском округе. По официальным данным есть трое пострадавших среди мирных жителей.

Несколько взрывных устройств сдетонировали во дворе частного дома после их сброса дроном. В момент взрыва во дворе ИЖС находились женщина и мужчина. На данный момент они находятся в горбольнице в Волоконовской ЦРБ, куда их доставили на попутке.

Белгородка получила ранение стопы, второй пострадавший — слепое осколочное ранение ноги. Обоим оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они пройдут амбулаторно. Госпитализация не потребовалась.

Третьим пострадавшим стал ещё один мужчина, которого бригада СМП доставила в Валуйскую ЦРБ. После атаки дрона ВСУ и детонации сброшенного им боеприпаса житель Белгородской области получил осколочные ранения различных частей тела.

Также после повторных атак пострадали два авто и одна ГАЗель.

Оперативные службы на месте, информация уточняется.

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