Село Новое Волоконовского района подверглось атакам ВСУ: трое мирных жителей ранены

Несколько взрывных устройств сдетонировали во дворе частного дома после их сброса дроном. В момент взрыва во дворе ИЖС находились женщина и мужчина. На данный момент они находятся в горбольнице в Волоконовской ЦРБ, куда их доставили на попутке.