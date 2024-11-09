Село Новое Волоконовского района подверглось атакам ВСУ: трое мирных жителей ранены

Posted 9 ноября, 15:28
Published 9 ноября, 15:28
Modified 9 ноября, 15:30
Updated 9 ноября, 15:30
Согласно оперативной информации, ВСУ снова нанесли удар по Белгородской области с помощью беспилотников. Украинские БПЛА атаковали село Новое в Валуйском округе. По официальным данным есть трое пострадавших среди мирных жителей.
Несколько взрывных устройств сдетонировали во дворе частного дома после их сброса дроном. В момент взрыва во дворе ИЖС находились женщина и мужчина. На данный момент они находятся в горбольнице в Волоконовской ЦРБ, куда их доставили на попутке.
Белгородка получила ранение стопы, второй пострадавший — слепое осколочное ранение ноги. Обоим оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они пройдут амбулаторно. Госпитализация не потребовалась.
Третьим пострадавшим стал ещё один мужчина, которого бригада СМП доставила в Валуйскую ЦРБ. После атаки дрона ВСУ и детонации сброшенного им боеприпаса житель Белгородской области получил осколочные ранения различных частей тела.
Также после повторных атак пострадали два авто и одна ГАЗель.
Оперативные службы на месте, информация уточняется.