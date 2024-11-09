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Posted 9 ноября, 08:49

Published 9 ноября, 08:49

Modified 9 ноября, 08:51

Updated 9 ноября, 08:51

Обстрел

Белгородца ранило при наезде на взрывное устройство в закрытом селе Валуйского округа

9 ноября 2024, 08:49
Фото: 1MI. Обстрел

Белгородец получил осколочные ранения при подрыве авто в закрытом селе

Сюжет
Новости Белгорода
В Валуйском муниципальном округе двое мужчин попали на территорию закрытого села Старый Хутор. Их автомобиль подорвался, наехав на взрывное устройство. Ранен мужчина, авто восстановлению не подлежит. Пострадавший от медицинской помощи отказался.

Вчера в селе Старый Хутор пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение руки, но от медпомощи отказался.

Он и ещё один белгородец заехали в закрытый населённый пункт Валуйского муниципального округа. Их автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Транспортное средство не подлежит восстановлению.

Напомним также, что ранее оперштаб принял решение не выплачивать компенсации за ранения и повреждённое имущество, если те были получены на территории закрытых для въезда сёл и посёлков.

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