Белгородца ранило при наезде на взрывное устройство в закрытом селе Валуйского округа

Posted 9 ноября, 08:49
Published 9 ноября, 08:49
Modified 9 ноября, 08:51
Updated 9 ноября, 08:51
Вчера в селе Старый Хутор пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение руки, но от медпомощи отказался.
Он и ещё один белгородец заехали в закрытый населённый пункт Валуйского муниципального округа. Их автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Транспортное средство не подлежит восстановлению.
Напомним также, что ранее оперштаб принял решение не выплачивать компенсации за ранения и повреждённое имущество, если те были получены на территории закрытых для въезда сёл и посёлков.