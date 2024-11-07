ВСУ снова атаковали МКД: ранения получила одна белгородка

Сегодня, 7 ноября, под удар ВСУ попало Шебекино: город пять раз атаковали с помощью дронов и снарядов. В результате этого травмы получила одна женщина: белгородку с осколочными ранениями шеи и ноги госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода.