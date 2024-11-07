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Posted 7 ноября, 16:01

Published 7 ноября, 16:01

Modified 7 ноября, 16:03

Updated 7 ноября, 16:03

Одна белгородка ранена в результате атаки дрона

ВСУ снова атаковали МКД: ранения получила одна белгородка

7 ноября 2024, 16:01
Фото: 1MI.

Одна белгородка ранена в результате атаки дрона

Сюжет
Обстрел
Женщину пришлось госпитализировать. Повреждения есть в нескольких квартирах, инфраструктурном объекте, авто и ЛЭП. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 7 ноября, под удар ВСУ попало Шебекино: город пять раз атаковали с помощью дронов и снарядов. В результате этого травмы получила одна женщина: белгородку с осколочными ранениями шеи и ноги госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода.

В двух квартирах МКД пострадали остекление, стены и внутренняя отделка. Разрушения есть в инфраструктурном объекте и авто.

Также под огонь ВСУ попало село Репяховка Краснояружского района: FPV-дрон ударил по линии электропередачи, из-за чего пять населённых пунктов остались без электричества. Речь идёт о Вязовом, Репяховке, Графовке, Надежевке и Ново-Репяховке. Аварийные бригады приступят к ремонту после согласования с Минобороны РФ.

Пострадавшая квартираПострадавшая квартира
Пострадавшая квартираПострадавшая квартира
Пострадавшая квартира. Фото: личная страница Гладкова
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