ВСУ снова атаковали МКД: ранения получила одна белгородка

Posted 7 ноября, 16:01
Published 7 ноября, 16:01
Modified 7 ноября, 16:03
Updated 7 ноября, 16:03
Сегодня, 7 ноября, под удар ВСУ попало Шебекино: город пять раз атаковали с помощью дронов и снарядов. В результате этого травмы получила одна женщина: белгородку с осколочными ранениями шеи и ноги госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода.
В двух квартирах МКД пострадали остекление, стены и внутренняя отделка. Разрушения есть в инфраструктурном объекте и авто.
Также под огонь ВСУ попало село Репяховка Краснояружского района: FPV-дрон ударил по линии электропередачи, из-за чего пять населённых пунктов остались без электричества. Речь идёт о Вязовом, Репяховке, Графовке, Надежевке и Ново-Репяховке. Аварийные бригады приступят к ремонту после согласования с Минобороны РФ.