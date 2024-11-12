Дроны ВСУ вновь атаковали приграничье, ранены женщины

Posted 12 ноября, 15:02
Published 12 ноября, 15:02
Modified 12 ноября, 15:04
Updated 12 ноября, 15:04
ВСУ атаковали с помощью дронов Климовский и Севский районы. В первом одна из жительниц получила осколочное ранение. Сейчас женщину уже доставили в больницу, врачи оказывают ей необходимую помощь.
А во втором, в посёлке Хинель, загорелись два частных дома. Пожарные уже ликвидировали возгорания, угрозы нет.
Кроме того, сообщается об атаке четырёх дронов на село Воронок в Стародубском муниципальном округе. Осколочное ранение получила мирная жительница, она в больнице. Разрушения выявили в трёх домах, повреждены хозпостройки и два авто.
За прошедшие сутки беспилотники атаковали и неприграничные районы Белгородской области.
Напомним, что чиновника в Курской области сняли с должности после «исчезновения» в момент вторжения украинской армии.