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Posted 12 ноября, 15:02

Published 12 ноября, 15:02

Modified 12 ноября, 15:04

Updated 12 ноября, 15:04

Женщина получила осколочные ранения

Дроны ВСУ вновь атаковали приграничье, ранены женщины

12 ноября 2024, 15:02
Фото: 1MI. Женщина получила осколочные ранения

Женщины пострадали в результате атак ВСУ на Брянскую область

Сюжет
Приграничье
Беспилотники Вооружённых сил Украины атакуют не только Белгородскую область. Во вторник последствия атак есть в Брянской области. Пострадали мирные жительницы, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

ВСУ атаковали с помощью дронов Климовский и Севский районы. В первом одна из жительниц получила осколочное ранение. Сейчас женщину уже доставили в больницу, врачи оказывают ей необходимую помощь.

А во втором, в посёлке Хинель, загорелись два частных дома. Пожарные уже ликвидировали возгорания, угрозы нет.

Кроме того, сообщается об атаке четырёх дронов на село Воронок в Стародубском муниципальном округе. Осколочное ранение получила мирная жительница, она в больнице. Разрушения выявили в трёх домах, повреждены хозпостройки и два авто.

За прошедшие сутки беспилотники атаковали и неприграничные районы Белгородской области.

Напомним, что чиновника в Курской области сняли с должности после «исчезновения» в момент вторжения украинской армии.

Чиновника из приграничья сняли с должности из-за «исчезновения» после атаки ВСУ
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Пострадавшие#Брянская область#Приграничье#СВО#Александр Богомаз#Атака дронов#Климовский район#Хинель Севского район
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