В белгородском приграничье четверо мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

В ходе атаки ВСУ на Белгородскую область ранения получили четверо мирных жителей. Мужчины пострадали при атаке дрона-камикадзе в Борисовском районе, селе Грузское. У всех них диагностировано контузию. белгородцы самостоятельно обратились в больницу за медпомощью. От госпитализации они отказались.