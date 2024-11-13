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Posted 13 ноября, 15:45

Published 13 ноября, 15:45

Modified 13 ноября, 15:54

Updated 13 ноября, 15:54

Пострадавшие

В белгородском приграничье четверо мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

13 ноября 2024, 15:45
Фото: 1MI. Пострадавшие

Четверо белгородцев получили контузию при атаке дрона-камикадзе

Сюжет
Пожар
Мирные жители пострадали в результате атак дронов ВСУ в селе Грузское Борисовского района. Все получили контузию. Лечение они пройдут амбулаторно. Там же на предприятии произошло повреждение автомобиля и линии электропередачи. В посёлке Октябрьский в Белгородском районе загорелся возникло возгорание

В ходе атаки ВСУ на Белгородскую область ранения получили четверо мирных жителей. Мужчины пострадали при атаке дрона-камикадзе в Борисовском районе, селе Грузское. У всех них диагностировано контузию. белгородцы самостоятельно обратились в больницу за медпомощью. От госпитализации они отказались.

Также в населённом пункте разрушения коснулись местного предприятия — повреждены авто и линия электропередачи.

Также украинский дрон атаковал посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Никто не пострадал. И-за детонации БПЛА загорелся прицеп грузовика, пожар оперативно потушили.

Подробности об инцидентах на данный момент уточняются.

Количество раненных при вчерашних атаках ВСУ белгородцев увеличилось до семи
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