В белгородском приграничье четверо мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

Posted 13 ноября, 15:45
Published 13 ноября, 15:45
Modified 13 ноября, 15:54
Updated 13 ноября, 15:54
В ходе атаки ВСУ на Белгородскую область ранения получили четверо мирных жителей. Мужчины пострадали при атаке дрона-камикадзе в Борисовском районе, селе Грузское. У всех них диагностировано контузию. белгородцы самостоятельно обратились в больницу за медпомощью. От госпитализации они отказались.
Также в населённом пункте разрушения коснулись местного предприятия — повреждены авто и линия электропередачи.
Также украинский дрон атаковал посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Никто не пострадал. И-за детонации БПЛА загорелся прицеп грузовика, пожар оперативно потушили.
Подробности об инцидентах на данный момент уточняются.