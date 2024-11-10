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Posted 10 ноября, 08:00

Published 10 ноября, 08:00

Modified 10 ноября, 08:02

Updated 10 ноября, 08:02

Количество раненных при вчерашних атаках ВСУ белгородцев увеличилось до семи

Количество раненных при вчерашних атаках ВСУ белгородцев увеличилось до семи

10 ноября 2024, 08:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Губернатор сообщил подробности о седьмой пострадавшей — жительнице Шебекино, которая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Её привезли на лечение в горбольницу №2.

Жительница Шебекино пострадала во время прилёта боеприпаса ночью 9 ноября. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму и перенаправили её в горбольницу №2 Белгорода.

Ранее глава региона сообщал подробности только о шести пострадавших жителях: троих ранило в Волоконовском районе, по одному — в Белгородском и Борисовском районах. Ещё одна женщина пострадала в Валуйском округе при попытке проехать в закрытое село: она вместе с мужем подорвалась на мине. Мужчина скончался до приезда медиков.

В настоящий момент в лечебных учреждениях находятся четыре раненных при вчерашних атаках жителя, двое из них — в тяжёлом состоянии.

Двое пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в тяжёлом состоянии
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