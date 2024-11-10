Количество раненных при вчерашних атаках ВСУ белгородцев увеличилось до семи

Ранее глава региона сообщал подробности только о шести пострадавших жителях: троих ранило в Волоконовском районе, по одному — в Белгородском и Борисовском районах. Ещё одна женщина пострадала в Валуйском округе при попытке проехать в закрытое село: она вместе с мужем подорвалась на мине. Мужчина скончался до приезда медиков.