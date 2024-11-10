Количество раненных при вчерашних атаках ВСУ белгородцев увеличилось до семи

Posted 10 ноября, 08:00
Published 10 ноября, 08:00
Modified 10 ноября, 08:02
Updated 10 ноября, 08:02
Жительница Шебекино пострадала во время прилёта боеприпаса ночью 9 ноября. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму и перенаправили её в горбольницу №2 Белгорода.
Ранее глава региона сообщал подробности только о шести пострадавших жителях: троих ранило в Волоконовском районе, по одному — в Белгородском и Борисовском районах. Ещё одна женщина пострадала в Валуйском округе при попытке проехать в закрытое село: она вместе с мужем подорвалась на мине. Мужчина скончался до приезда медиков.
В настоящий момент в лечебных учреждениях находятся четыре раненных при вчерашних атаках жителя, двое из них — в тяжёлом состоянии.