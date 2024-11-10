bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 06:45

Published 10 ноября, 06:45

Modified 10 ноября, 06:47

Updated 10 ноября, 06:47

Двое пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Двое пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

10 ноября 2024, 06:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
За день субботы в Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек, ещё семеро пострадали. Из них в лечебном учреждении находятся четыре белгородца, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За вчерашний день, 9 ноября, ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. При атаках пострадали семь человек, ещё один погиб.

Известно, что из всех раненых в лечебных учреждениях на данный момент остаются четверо. При этом двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Отметим, что атаки на регион вчера начались с утра. Тогда под огонь попал Шебекинский округ, где зафиксировали различные повреждения, но раненых среди мирных жителей удалось избежать.

Позже со стороны Украины ударили по Волоконовскому району. Там ранило трёх белгородцев, но их всех после лечения отпустили домой. Ещё по одному человеку пострадали в Белгородском и Борисовском районах — одного из них отпустили на амбулаторное лечение, а второго оставили в больнице.

В Валуйском округе семейная пара въехала в закрытое на въезд село, из-за чего подорвалась на мине. Мужчина погиб до приезда скорой, а женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали. Из-за въезда в закрытое село, их семьям не окажут государственную помощь.

О седьмом пострадавшем в регионе официальные власти ничего не сообщали.

Дроны ВСУ атаковали Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, ранены двое
Узнать подробнее
Читайте также:
Село Новое Волоконовского района подверглось атакам ВСУ: трое мирных жителей раненыВ Белгородской области ВСУ нанесли удар по МКД в Шебекино и сёлам Валуйского округаДроны ВСУ атаковали частный сектор в белгородском приграничье: каковы последствия?
#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Погиб#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика