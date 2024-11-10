Двое пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Позже со стороны Украины ударили по Волоконовскому району. Там ранило трёх белгородцев, но их всех после лечения отпустили домой. Ещё по одному человеку пострадали в Белгородском и Борисовском районах — одного из них отпустили на амбулаторное лечение, а второго оставили в больнице.