Двое пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Posted 10 ноября, 06:45
Published 10 ноября, 06:45
Modified 10 ноября, 06:47
Updated 10 ноября, 06:47
За вчерашний день, 9 ноября, ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. При атаках пострадали семь человек, ещё один погиб.
Известно, что из всех раненых в лечебных учреждениях на данный момент остаются четверо. При этом двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Отметим, что атаки на регион вчера начались с утра. Тогда под огонь попал Шебекинский округ, где зафиксировали различные повреждения, но раненых среди мирных жителей удалось избежать.
Позже со стороны Украины ударили по Волоконовскому району. Там ранило трёх белгородцев, но их всех после лечения отпустили домой. Ещё по одному человеку пострадали в Белгородском и Борисовском районах — одного из них отпустили на амбулаторное лечение, а второго оставили в больнице.
В Валуйском округе семейная пара въехала в закрытое на въезд село, из-за чего подорвалась на мине. Мужчина погиб до приезда скорой, а женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали. Из-за въезда в закрытое село, их семьям не окажут государственную помощь.
О седьмом пострадавшем в регионе официальные власти ничего не сообщали.