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Posted 8 ноября, 13:21

Published 8 ноября, 13:21

Modified 8 ноября, 13:22

Updated 8 ноября, 13:22

Украинские дроны вновь атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали частный сектор в белгородском приграничье: каковы последствия?

8 ноября 2024, 13:21
Фото: 1MI. Украинские дроны вновь атаковали Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
СВО
Очередная атака украинских дронов на регион. В этот раз — на Шебекино и село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших, но есть последствия в частном секторе. Какие — рассказал губернатор.

FPV-дрон нанёс удар по краснояружскому селу Вязовое. В одном частном доме выбиты окна, повреждены фасад и забор. Досталось и припаркованному на придомовой территории легковому автомобилю.

Второй дрон упал и взорвался в Шебекино. Повреждения получили два жилых дома: в одном требуется отремонтировать фасад и кровлю постройки, во втором осколки только посекли забор.

Напомним, что вчера, 7 ноября, в Шебекино из-за атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом была ранена местная жительница.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вязовое#Атака#СВО#Дроны
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