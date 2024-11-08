Дроны ВСУ атаковали частный сектор в белгородском приграничье: каковы последствия?

Posted 8 ноября, 13:21
Published 8 ноября, 13:21
Modified 8 ноября, 13:22
Updated 8 ноября, 13:22
FPV-дрон нанёс удар по краснояружскому селу Вязовое. В одном частном доме выбиты окна, повреждены фасад и забор. Досталось и припаркованному на придомовой территории легковому автомобилю.
Второй дрон упал и взорвался в Шебекино. Повреждения получили два жилых дома: в одном требуется отремонтировать фасад и кровлю постройки, во втором осколки только посекли забор.
Напомним, что вчера, 7 ноября, в Шебекино из-за атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом была ранена местная жительница.