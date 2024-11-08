Дроны ВСУ атаковали частный сектор в белгородском приграничье: каковы последствия?

Беспилотники ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области

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Очередная атака украинских дронов на регион. В этот раз — на Шебекино и село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших, но есть последствия в частном секторе. Какие — рассказал губернатор.