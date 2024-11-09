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Posted 9 ноября, 11:45

Published 9 ноября, 11:45

Modified 9 ноября, 11:47

Updated 9 ноября, 11:47

Разрушения

В Белгородской области ВСУ нанесли удар по МКД в Шебекино и сёлам Валуйского округа

9 ноября 2024, 11:45
Фото: «Просто Михаил Шебекино». Разрушения

В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал МКД в Шебекино

Сюжет
Новости Белгорода
Беспилотники атаковали жилой дом в Шебекино и нанесли повреждения местному предприятию. Кроме того БПЛА ВСУ нанесли удар и по Валуйскому округу в сёлах Борисовка и Новое. Обошлось без пострадавших. Кроме того, местные медиа Шебекино сообщали о предположениях местных о возможных последствиях атак.

Украинские БПЛА в очередной раз атаковали населённые пункты Белгородской области. Под удар попали два муниципалитета.

FPV-дрон в Шебекино атаковал многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. Жилое здание получило повреждения фасадов и окон.

Ещё три беспилотника повредили оконные рамы, стены, складское помещение и оборудование трёх зданий на одном из предприятий.

В Волоконовском районе, в селе Новое, несколько взрывных устройств, сброшенных с беспилотника, привели к повреждению одной единицы сельскохозяйственной техники.

И ещё один инцидент произошел в селе Борисовка, где дрон сбросил взрывное устройство. Взрыв повредил осколками окна в жилом доме и два легковых автомобиля. Сведения о последствиях уточняются.

Последствия атаки украинского дрона на МКД в Шебекино публикует Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Пострадавший в Шебекино МКДПострадавший в Шебекино МКД
Пострадавший в Шебекино МКДПострадавший в Шебекино МКД
Пострадавший в Шебекино МКДПострадавший в Шебекино МКД
Пострадавший в Шебекино МКД. Фото: «Просто Михаил Шебекино»

Также в час дня сегодня некоторые шебекинские медиа сообщали о звуках возможного прилёта на территории предприятия. Очевидцы сообщали, что есть последствия. Позднее — о первых фото после атаки БПЛА на МКД.

Пострадавший в Шебекино МКДПострадавший в Шебекино МКД
Пострадавший в Шебекино МКД. Фото: «Просто Михаил Шебекино»

Кроме того, вчера двое мужчин проникли в закрытое село в Валуйском городском округе. Их автомобиль наехал на взрывное устройство. Один из мужчин получил ранение, но отказался от медицинской помощи. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Белгородца ранило при наезде на взрывное устройство в закрытом селе Валуйского округа
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