В Белгородской области ВСУ нанесли удар по МКД в Шебекино и сёлам Валуйского округа

Posted 9 ноября, 11:45
Published 9 ноября, 11:45
Modified 9 ноября, 11:47
Updated 9 ноября, 11:47
Украинские БПЛА в очередной раз атаковали населённые пункты Белгородской области. Под удар попали два муниципалитета.
FPV-дрон в Шебекино атаковал многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. Жилое здание получило повреждения фасадов и окон.
Ещё три беспилотника повредили оконные рамы, стены, складское помещение и оборудование трёх зданий на одном из предприятий.
В Волоконовском районе, в селе Новое, несколько взрывных устройств, сброшенных с беспилотника, привели к повреждению одной единицы сельскохозяйственной техники.
И ещё один инцидент произошел в селе Борисовка, где дрон сбросил взрывное устройство. Взрыв повредил осколками окна в жилом доме и два легковых автомобиля. Сведения о последствиях уточняются.
Последствия атаки украинского дрона на МКД в Шебекино публикует Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
Также в час дня сегодня некоторые шебекинские медиа сообщали о звуках возможного прилёта на территории предприятия. Очевидцы сообщали, что есть последствия. Позднее — о первых фото после атаки БПЛА на МКД.
Кроме того, вчера двое мужчин проникли в закрытое село в Валуйском городском округе. Их автомобиль наехал на взрывное устройство. Один из мужчин получил ранение, но отказался от медицинской помощи. Автомобиль восстановлению не подлежит.