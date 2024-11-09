В Белгородской области ВСУ нанесли удар по МКД в Шебекино и сёлам Валуйского округа

В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал МКД в Шебекино

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Беспилотники атаковали жилой дом в Шебекино и нанесли повреждения местному предприятию. Кроме того БПЛА ВСУ нанесли удар и по Валуйскому округу в сёлах Борисовка и Новое. Обошлось без пострадавших. Кроме того, местные медиа Шебекино сообщали о предположениях местных о возможных последствиях атак.