Что на данный момент известно об атаке БПЛА на дом в Новой жизни и её последствиях?

В новостных каналах появилась информация о том, что в одной из горящих квартир может находиться семья с детьми. Родственники не могут с ними связаться. Также в медиа стали распространяться новости, что на месте происшествия может быть от трёх до пяти пострадавших. Данные не подтверждены.