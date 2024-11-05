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Posted 5 ноября, 13:42

Published 5 ноября, 13:42

Modified 5 ноября, 13:47

Updated 5 ноября, 13:47

Пострадавший дом в Новой жизни

Что на данный момент известно об атаке БПЛА на дом в Новой жизни и её последствиях?

5 ноября 2024, 13:42
Фото: bel.ru. Пострадавший дом в Новой жизни

В Белгороде ВСУ атаковали МКД, сводка за прошедший час с момента взрыва

Сюжет
Пожар
Около 15:25 над Белгородом раздался громкий взрыв, после которого загорелся МКД в Новой жизни. Известно, что причиной стал БПЛА ВСУ. Пострадали окна, фасад дома, расположенных рядом зданий и авто. Появлялись новости о семье, всё ещё находящейся внутри. Подтверждена информация об одном пострадавшем.

Сегодня, 5 ноября, около 15:25 над Белгородом прозвучал громкий взрыв. Читатели Бел.Ру сообщили о задымлении со стороны мкр. Новая жизнь. Также белгородцы и местные медиа стали сообщать о сильном задымлении и повреждении многоквартирного дома.

Пострадавший дом в Новой жизниПострадавший дом в Новой жизни
Пострадавший дом в Новой жизниПострадавший дом в Новой жизни
Пострадавший дом в Новой жизниПострадавший дом в Новой жизни
Пострадавший дом в Новой жизни. Фото: Белгород №1

По предварительным данным очевидцев, пострадал дом, находящийся недалеко от школы и детского сада. Остекление и фасад частично посекло и разрушило на нескольких этажах. Загорелись три квартиры. Люди с места сообщают, что пожар начал разгораться сильнее. Разрушения коснулись и находившихся рядом с домом авто.

Последствия атаки на дом в Новой жизниПоследствия атаки на дом в Новой жизни
Последствия атаки на дом в Новой жизниПоследствия атаки на дом в Новой жизни
Последствия атаки на дом в Новой жизниПоследствия атаки на дом в Новой жизни
Последствия атаки на дом в Новой жизниПоследствия атаки на дом в Новой жизни
Последствия атаки на дом в Новой жизниПоследствия атаки на дом в Новой жизни
Последствия атаки на дом в Новой жизниПоследствия атаки на дом в Новой жизни
Последствия атаки на дом в Новой жизни. Фото: Белгород Медиа

В новостных каналах появилась информация о том, что в одной из горящих квартир может находиться семья с детьми. Родственники не могут с ними связаться. Также в медиа стали распространяться новости, что на месте происшествия может быть от трёх до пяти пострадавших. Данные не подтверждены.

Жители микрорайона говорят о том, что слышали два взрыва. Один — в воздухе, второй — при детонации беспилотника, врезавшегося в жилой дом.

На месте падения БПЛА на данный момент находится журналистка Бел.Ру, местные жители находят осколки.

Согласно оперативной информации от белгородского правительства, в результате очередной атаки ВСУ пострадал один человек. Мужчину доставили в горбольницу №2. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде
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