Что на данный момент известно об атаке БПЛА на дом в Новой жизни и её последствиях?

Posted 5 ноября, 13:42
Published 5 ноября, 13:42
Modified 5 ноября, 13:47
Updated 5 ноября, 13:47
Сегодня, 5 ноября, около 15:25 над Белгородом прозвучал громкий взрыв. Читатели Бел.Ру сообщили о задымлении со стороны мкр. Новая жизнь. Также белгородцы и местные медиа стали сообщать о сильном задымлении и повреждении многоквартирного дома.
По предварительным данным очевидцев, пострадал дом, находящийся недалеко от школы и детского сада. Остекление и фасад частично посекло и разрушило на нескольких этажах. Загорелись три квартиры. Люди с места сообщают, что пожар начал разгораться сильнее. Разрушения коснулись и находившихся рядом с домом авто.
В новостных каналах появилась информация о том, что в одной из горящих квартир может находиться семья с детьми. Родственники не могут с ними связаться. Также в медиа стали распространяться новости, что на месте происшествия может быть от трёх до пяти пострадавших. Данные не подтверждены.
Жители микрорайона говорят о том, что слышали два взрыва. Один — в воздухе, второй — при детонации беспилотника, врезавшегося в жилой дом.
На месте падения БПЛА на данный момент находится журналистка Бел.Ру, местные жители находят осколки.
Согласно оперативной информации от белгородского правительства, в результате очередной атаки ВСУ пострадал один человек. Мужчину доставили в горбольницу №2. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.