Детская площадка и дома пострадали после прилёта снаряда в Белгородской области

Posted 13 ноября, 13:29
Published 13 ноября, 13:29
Modified 13 ноября, 13:31
Updated 13 ноября, 13:31
Три дома и детская площадка повреждены после прилёта снаряда в Шебекино. В жилье выбиты стёкла, пострадали кровли. Также под удар попала надворная постройка.
Город Шебекино ВСУ обстреливали минувшей ночью и утром. В результате произошёл пожар, повреждены дома и машины, задело линии электропередачи, из-за чего часть города на время осталась без света.
В Новой Таволжанке тем временем после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал частный дом. В нём выбиты окна, пробита крыша, также посечён забор.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.