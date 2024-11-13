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Posted 13 ноября, 13:29

Published 13 ноября, 13:29

Modified 13 ноября, 13:31

Updated 13 ноября, 13:31

Под обстрел вновь попал город Шебекино

Детская площадка и дома пострадали после прилёта снаряда в Белгородской области

13 ноября 2024, 13:29
Фото: 1MI. Под обстрел вновь попал город Шебекино

ВСУ атаковали Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области

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Обстрел
Под удар попали четыре дома, детская площадка и надворная постройка. Среди мирных жителей, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Три дома и детская площадка повреждены после прилёта снаряда в Шебекино. В жилье выбиты стёкла, пострадали кровли. Также под удар попала надворная постройка.

Город Шебекино ВСУ обстреливали минувшей ночью и утром. В результате произошёл пожар, повреждены дома и машины, задело линии электропередачи, из-за чего часть города на время осталась без света.

В Новой Таволжанке тем временем после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал частный дом. В нём выбиты окна, пробита крыша, также посечён забор.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Два пожара произошло после ночных атак ВСУ на Белгородскую область
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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