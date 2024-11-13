За день при пожарах в Белгородской области погибла женщина, пострадал мужчина

Posted 13 ноября, 09:48
Published 13 ноября, 09:48
Modified 13 ноября, 09:48
Updated 13 ноября, 09:48
Первый пожар случился в селе Ржевка Шебекинского округа. Огонь охватил 24 квадратных метра жилого дома. В результате происшествия погибла 74-летняя женщина.
Ещё одно возгорание случилось в Белгороде на улице Горького. Пожар возник в гараже: повреждения получил мопед, а стены и потолок оказались закопчены. В помещении на момент пожара находился 50-летний собственник, он пострадал.
Предварительно, второе возгорание случилось из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Кроме того, за сутки огонь повредил жилой дом в Корочанском районе, вещи в квартире в Губкине, сарай в Прохоровском районе, а также гараж, летнюю кухню и сарай в Белгородском районе.