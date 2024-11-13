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Posted 13 ноября, 09:48

Published 13 ноября, 09:48

Modified 13 ноября, 09:48

Updated 13 ноября, 09:48

Семь пожаров насчитали за день в Белгородской области

За день при пожарах в Белгородской области погибла женщина, пострадал мужчина

13 ноября 2024, 09:48
Фото: 1MI. Семь пожаров насчитали за день в Белгородской области
Сюжет
Пожар
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали семь пожаров, три из которых случились в жилых помещениях. Есть пострадавший и погибшая. Подробности сообщили в официальном Telegram-канале регионального МЧС.

Первый пожар случился в селе Ржевка Шебекинского округа. Огонь охватил 24 квадратных метра жилого дома. В результате происшествия погибла 74-летняя женщина.

Ещё одно возгорание случилось в Белгороде на улице Горького. Пожар возник в гараже: повреждения получил мопед, а стены и потолок оказались закопчены. В помещении на момент пожара находился 50-летний собственник, он пострадал.

Предварительно, второе возгорание случилось из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Кроме того, за сутки огонь повредил жилой дом в Корочанском районе, вещи в квартире в Губкине, сарай в Прохоровском районе, а также гараж, летнюю кухню и сарай в Белгородском районе.

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