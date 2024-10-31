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Posted 31 октября, 14:23

Published 31 октября, 14:23

Modified 31 октября, 14:25

Updated 31 октября, 14:25

Из-за атаки украинского БПЛА погиб работник сельскохозяйственного предприятия

Один белгородец погиб, второй — пострадал: ВСУ ударили по работающей сельхозтехнике

31 октября 2024, 14:23
Фото: 1MI.

Из-за атаки украинского БПЛА погиб работник сельскохозяйственного предприятия

ВСУ вновь обстреляли белгородское приграничье. Из-за атаки БПЛА скончался один человек, ещё один житель получил ранения. Подробности произошедшего в своих соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник нанёс удар по работающей в поле посёлка Дальний Валуйского округа сельхозтехнике. В ней в этот момент находился сотрудник сельскохозяйственного предприятия, который от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Рядом с погибшим в момент атаки находился и его коллега. Мужчину доставили в Валуйскую ЦРБ с осколочными ранениями руки и ноги. Ему оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Что известно о состоянии белгородцев, пострадавших от атак ВСУ во вторник?
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