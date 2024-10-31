Один белгородец погиб, второй — пострадал: ВСУ ударили по работающей сельхозтехнике

Posted 31 октября, 14:23
Published 31 октября, 14:23
Modified 31 октября, 14:25
Updated 31 октября, 14:25
Украинский беспилотник нанёс удар по работающей в поле посёлка Дальний Валуйского округа сельхозтехнике. В ней в этот момент находился сотрудник сельскохозяйственного предприятия, который от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Рядом с погибшим в момент атаки находился и его коллега. Мужчину доставили в Валуйскую ЦРБ с осколочными ранениями руки и ноги. Ему оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.