Двое раненых: ВСУ дважды обстреляли село в белгородском приграничье

Posted 29 октября, 13:29
Published 29 октября, 13:29
Modified 29 октября, 13:32
Updated 29 октября, 13:32
У первого пострадавшего ранение шеи. У второго — осколочные ранения рук и ног, его позже переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Есть и разрушения. В трёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Осколки посекли два авто. Из-за повреждения на линии электропередач без света остаются жители сёл Нижнее Берёзово-Второе, Вознесеновки, Козьмодемьяновки, Щигоревки, Маломихайловки, Терново и Огнищево.
Оперативные и аварийные службы начнут восстановление, как только получат согласование от Министерства обороны РФ.