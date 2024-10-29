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Posted 29 октября, 13:29

Published 29 октября, 13:29

Modified 29 октября, 13:32

Updated 29 октября, 13:32

Двое раненых: ВСУ дважды обстреляли село в белгородском приграничье

Двое раненых: ВСУ дважды обстреляли село в белгородском приграничье

29 октября 2024, 13:29
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Село Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском округе дважды подверглось обстрелу. В результате атак пострадали двое мужчин. Одного сейчас на скорой везут в областную клиническую больницу, другому оказывают помощь в Шебекинской центральной районной больнице.

У первого пострадавшего ранение шеи. У второго — осколочные ранения рук и ног, его позже переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Есть и разрушения. В трёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Осколки посекли два авто. Из-за повреждения на линии электропередач без света остаются жители сёл Нижнее Берёзово-Второе, Вознесеновки, Козьмодемьяновки, Щигоревки, Маломихайловки, Терново и Огнищево.

Оперативные и аварийные службы начнут восстановление, как только получат согласование от Министерства обороны РФ.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Раненые#Шебекинский горокруг#Обстрелы
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