Двое раненых: ВСУ дважды обстреляли село в белгородском приграничье

Есть и разрушения. В трёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Осколки посекли два авто. Из-за повреждения на линии электропередач без света остаются жители сёл Нижнее Берёзово-Второе, Вознесеновки, Козьмодемьяновки, Щигоревки, Маломихайловки, Терново и Огнищево.