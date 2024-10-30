Белгородцам из приграничья раздали устройства для обнаружения дронов ВСУ и рации

Сюжет Приграничье

Это необходимо для населённых пунктов, где из-за атак БПЛА случаются проблемы с сотовой связью. О каких именно поселениях идёт речь — неизвестно, но работа, по заверениям губернатора, ведётся системная. Пока где-то местных только обучают пользоваться приборами, в другом месте всё уже налажено.