Белгородцам из приграничья раздали устройства для обнаружения дронов ВСУ и рации

Posted 30 октября, 07:50
Published 30 октября, 07:50
Modified 30 октября, 07:52
Updated 30 октября, 07:52
Меру начали применять в поселениях, где оперативная обстановка особенно напряжённая. Местные с помощью выданных устройств могут связаться друг с другом и сообщить, например, об угрозе атаки беспилотника, узнать, можно ли безопасно выехать или попросить о помощи.
Гладков опубликовал в своём Telegram-канале ролик, на котором мужчина объясняет, что с помощью гаджета возможно отследить местоположение дрона, а затем передать информацию по цепочке другим жителям.
Уже исходя из этого люди решают, идти ли им в укрытие и безопасно ли ехать куда-то на авто.
Сколько устройств и в какое количество муниципалитетов направили глава региона не уточнил.