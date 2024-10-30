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Posted 30 октября, 07:50

Published 30 октября, 07:50

Modified 30 октября, 07:52

Updated 30 октября, 07:52

Белгородцам из приграничья раздали устройства для обнаружения дронов ВСУ и рации

Белгородцам из приграничья раздали устройства для обнаружения дронов ВСУ и рации

30 октября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Это необходимо для населённых пунктов, где из-за атак БПЛА случаются проблемы с сотовой связью. О каких именно поселениях идёт речь — неизвестно, но работа, по заверениям губернатора, ведётся системная. Пока где-то местных только обучают пользоваться приборами, в другом месте всё уже налажено.

Меру начали применять в поселениях, где оперативная обстановка особенно напряжённая. Местные с помощью выданных устройств могут связаться друг с другом и сообщить, например, об угрозе атаки беспилотника, узнать, можно ли безопасно выехать или попросить о помощи.

Гладков опубликовал в своём Telegram-канале ролик, на котором мужчина объясняет, что с помощью гаджета возможно отследить местоположение дрона, а затем передать информацию по цепочке другим жителям.

Уже исходя из этого люди решают, идти ли им в укрытие и безопасно ли ехать куда-то на авто.

Сколько устройств и в какое количество муниципалитетов направили глава региона не уточнил.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Устройства#Приграничье#Беспилотники#Дроны#Атаки
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