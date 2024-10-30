bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 09:13

Published 30 октября, 09:13

Modified 30 октября, 09:15

Updated 30 октября, 09:15

Двое раненных во вторник белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Что известно о состоянии белгородцев, пострадавших от атак ВСУ во вторник?

30 октября 2024, 09:13
Фото: 1MI.

Двое раненных во вторник белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Во вторник, 29 октября, в области пострадали четыре человека. Все — в Шебекинском округе. Трём потребовалась госпитализация, а двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор.

Шебекинский муниципальный округ вчера атаковали с помощью восьми боеприпасов и 15 беспилотников. Под ударом оказались сёла Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и хутор Балки.

Днём в Новой Таволжанке местный житель по неосторожности наступил на мину, она сдетонировала. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными травмами. Там же другой мужчина получил осколочные ранения ног, долечиваться он будет дома.

Позже ещё два человека были ранены в селе Нижнее Берёзово-Второе. У первого — осколочное ранение шеи. Губернатор сообщил, что двое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, скорее всего, речь идёт именно о нём. У второго — осколочные ранения рук и ног.

Всех пострадавших доставили в медучреждения Белгорода. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.

За сутки в округе повреждены пять частных домовладений, три надворные постройки, три автомобиля и линии электроснабжения. Семь населённых пунктов остались без света.

Двое раненых: ВСУ дважды обстреляли село в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое белгородцев пострадали от суббоеприпасов, разбросанных ВСУ в приграничьеЖенщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в БелгородеКак выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Нежеголь#Раненые#Муром#Шебекинский горокруг#Обстрелы#Нижнее Берёзово-Второе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика