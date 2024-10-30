Что известно о состоянии белгородцев, пострадавших от атак ВСУ во вторник?

Posted 30 октября, 09:13
Published 30 октября, 09:13
Modified 30 октября, 09:15
Updated 30 октября, 09:15
Шебекинский муниципальный округ вчера атаковали с помощью восьми боеприпасов и 15 беспилотников. Под ударом оказались сёла Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и хутор Балки.
Днём в Новой Таволжанке местный житель по неосторожности наступил на мину, она сдетонировала. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными травмами. Там же другой мужчина получил осколочные ранения ног, долечиваться он будет дома.
Позже ещё два человека были ранены в селе Нижнее Берёзово-Второе. У первого — осколочное ранение шеи. Губернатор сообщил, что двое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, скорее всего, речь идёт именно о нём. У второго — осколочные ранения рук и ног.
Всех пострадавших доставили в медучреждения Белгорода. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.
За сутки в округе повреждены пять частных домовладений, три надворные постройки, три автомобиля и линии электроснабжения. Семь населённых пунктов остались без света.