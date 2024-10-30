Что известно о состоянии белгородцев, пострадавших от атак ВСУ во вторник?

Позже ещё два человека были ранены в селе Нижнее Берёзово-Второе. У первого — осколочное ранение шеи. Губернатор сообщил, что двое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, скорее всего, речь идёт именно о нём. У второго — осколочные ранения рук и ног.